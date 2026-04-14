土耳其中學校園爆槍響共16傷 攻擊者自戕身亡

土耳其中學校園爆槍響共16傷 攻擊者自戕身亡2026/04/14 17:38 中央社
土耳其今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的學生返回母校開槍行凶，造成16人受傷，攻擊者後來自戕身亡。（法新社）
土耳其一所中學今天發生校園槍擊案，一名曾就讀該校的攻擊者返回母校開槍，造成包括學生在內共16人受傷，槍手隨後自戕身亡。土耳其並不常發生校園槍擊事件。
法新社報導，尚勒烏爾法省（Sanliurfa）省長席爾達克（Hasan Sildak）告訴記者，特種安全部隊已進駐位於土耳其東南部尚勒烏爾法省錫韋雷克區（Siverek）的這所學校，學生已被疏散。
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電視台畫面顯示，數輛救護車停在校園外待命，學生紛紛逃出校舍。
席爾達克指出，涉案槍手出生於2007年，曾是這所學校的學生，「警方將他包圍時，他選擇自我了結性命」。
他補充道，接下來會徹底調查這起悲劇。
當地媒體報導，傷者多半是學生。
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土耳其今天發生校園槍擊案，造成16人受傷，1名傷者被人抬離現場送醫。（法新社）