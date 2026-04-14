扯！印度男孩被蛇咬傷 家人竟將其泡恆河12小時驅邪身亡

1名男孩被蛇咬傷後，家人未將其送醫，反而聽信地方術士，將其泡在恆河水中12小時驅邪，男孩不幸身亡。（圖擷自X）

印度北方邦阿姆羅哈（Amroha）日前發生了1起令人震驚的事件，1名男孩被蛇咬傷後，家人未將其送醫，反而聽信地方術士，將其泡在恆河水中12小時驅邪，男孩不幸身亡。

綜合印度媒體報導，印度北方邦阿姆羅哈1名13歲男孩被蛇咬傷，家人在「術士」（tantrik）的建議下，用繩索和竹棍將男孩浸泡在恆河水中，進行驅魔儀式，在此期間，家屬一直在岸邊祈禱，大量群眾圍觀，紛紛拍下影片；影片在網路上瘋傳，只見1名毫無反應的男孩被綁在竹筏上，浸泡在河水中。

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12小時後，男孩仍未甦醒，家人帶他去看醫生。然而，為時已晚，孩子已經死亡。據報道，他們隨後將孩子的屍體拋入恆河。

當地警方表示，未接獲任何報案，該事件是透過網路影片才得知，現開始展開調查。

???? NEWS ALERT: In India, a 14-year-old boy who was bitten by a snake was kept submerged in the Ganges River for 12 hours instead of being taken to a hospital.



The child tragically lost his life, highlighting the dangers of relying on non-medical practices in emergency… pic.twitter.com/nbfJJqXm9G — Today’s News （@TodaysNewsco） April 13, 2026

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