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    首頁 > 國際

    扯！印度男孩被蛇咬傷 家人竟將其泡恆河12小時驅邪身亡

    2026/04/14 16:56 即時新聞／綜合報導
    1名男孩被蛇咬傷後，家人未將其送醫，反而聽信地方術士，將其泡在恆河水中12小時驅邪，男孩不幸身亡。（圖擷自X）

    1名男孩被蛇咬傷後，家人未將其送醫，反而聽信地方術士，將其泡在恆河水中12小時驅邪，男孩不幸身亡。（圖擷自X）

    印度北方邦阿姆羅哈（Amroha）日前發生了1起令人震驚的事件，1名男孩被蛇咬傷後，家人未將其送醫，反而聽信地方術士，將其泡在恆河水中12小時驅邪，男孩不幸身亡。

    綜合印度媒體報導，印度北方邦阿姆羅哈1名13歲男孩被蛇咬傷，家人在「術士」（tantrik）的建議下，用繩索和竹棍將男孩浸泡在恆河水中，進行驅魔儀式，在此期間，家屬一直在岸邊祈禱，大量群眾圍觀，紛紛拍下影片；影片在網路上瘋傳，只見1名毫無反應的男孩被綁在竹筏上，浸泡在河水中。

    12小時後，男孩仍未甦醒，家人帶他去看醫生。然而，為時已晚，孩子已經死亡。據報道，他們隨後將孩子的屍體拋入恆河。

    當地警方表示，未接獲任何報案，該事件是透過網路影片才得知，現開始展開調查。

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