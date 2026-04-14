反制美軍封鎖港口 伊朗嗆動用「未公開戰力」

圖為伊朗軍方2022年無人機演習畫面。（法新社檔案照）

美國已對伊朗港口實施封鎖行動，區域緊張局勢升高。美國總統川普13日警告，任何伊朗軍艦若接近封鎖區域，將遭「迅速且猛烈」打擊；伊朗隨即回應，若衝突持續，將動用「尚未公開」的軍事能力反制。

根據印度媒體《The Statesman》報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人莫赫比（Hossein Mohebbi）表示，伊朗至今尚未動用全部軍事實力，若戰事延續，將揭示「敵人完全不了解」的能力與作戰方式，並暗示可能投入此前未曾公開的戰術手段。

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軍聞網站《The War Zone》報導指出，伊朗長期發展多種海上與空中作戰手段，包括無人機、快速攻擊艇、水雷與飛彈等，相關能力過去已在區域衝突中運用。若在封鎖期間投入這類手段，可能對航道安全與海上行動形成干擾。

美方封鎖主要透過艦隊巡弋，與攔截進出伊朗港口的船隻來實施，並依賴持續的海上控制與登檢作業。若遭遇分散式干擾，例如多方向無人機或快艇接近，或航道出現水雷威脅，將增加封鎖行動的不確定性。

伊朗國防部發言人塔拉伊尼克（Reza Talaeinik）則透過官方聲明表示，伊朗已具備充足的飛彈、無人機與各類彈藥，可支撐長期攻防行動，並強調軍事能力仍在持續提升。

這波軍事對峙發生在美伊於巴基斯坦伊斯蘭馬巴德的談判破裂之後。雙方先前的停火安排將於4月22日到期，相關發展引發外界對局勢升級的關注。

伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baghaei）透過官方發言批評，美方封鎖行動將衝擊國際航運與全球貿易，並對波斯灣與阿曼灣安全構成影響。

《The Statesman》報導指出，在封鎖行動與談判受挫的背景下，伊朗持續釋放尚未動用全部戰力的訊號，顯示雙方在相關海域的對峙，仍具高度不確定性。

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