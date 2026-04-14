赫格塞斯會晤印尼防長 宣布建立重要國防夥伴關係

美國國防部長赫格塞斯13日在五角大廈與印尼國防部長會晤後宣布，鑑於美印雙邊實力，將建立重要國防合作夥伴關係。（路透）

美國國防部長赫格塞斯13日在五角大廈與印尼國防部長夏夫里（Sjafrie Sjamsoeddin）會晤後宣布，鑑於美印雙邊實力，將建立重要國防合作夥伴關係。

根據《法新社》報導，赫格塞斯在聲明中表示「鑑於我們雙邊國防關係的實力和潛力，我們將兩國關係提升為重要國防合作夥伴關係。」

請繼續往下閱讀...

聯合聲明顯示，該夥伴關係涵蓋軍事現代化和能力建設、訓練和專業軍事教育、演習和作戰合作。

聲明指出，美印兩國共同致力於維護印太地區的和平與穩定。

印尼聲稱，該夥伴關係是加強國家國防能力的機會，同時強調將維護自由積極的外交政策、國家利益以及充分尊重國家主權。

印尼表示，美國提出的允許美軍飛機飛越印尼領空的提議正在認真審查中。

據全球火力網（Global Firepower）國防分析網站稱，印尼擁有東南亞最強大的軍隊。美國能源資訊署（EIA）也說，位於馬六甲海峽的印尼擁有重要戰略位置，該海峽是石油和液態石油運輸要道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法