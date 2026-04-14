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    首頁 > 國際

    「好好睡吧！日本我來守護」 自民黨限定高市早苗聲音立牌 網友超想要

    2026/04/14 16:22 即時新聞／綜合報導
    自民黨大會上，限定販售「高市早苗聲音立牌」，網友喊話自民黨，希望開啟「一般販售」。（圖取自《朝日新聞》）

    自民黨大會上，限定販售「高市早苗聲音立牌」，網友喊話自民黨，希望開啟「一般販售」。（圖取自《朝日新聞》）

    在日本首相高市早苗完全執政後，於12日召開自民黨大會現場，不僅有高市早苗等比人形立牌合照處、還有扭蛋機、周邊販售處，甚至出了「高市早苗發聲壓克力立牌」，只要按下按鈕，就會發出高市早苗說「好好睡吧！在你熟睡的時候，日本交給我來守護」，令許多網友敲碗「也想要」。

    在日本首相高市早苗完全執政後，於12日召開自民黨大會，現場不僅有高市早苗等比人形立牌合照處、還有扭蛋機、周邊販售處，甚至出了「高市早苗發聲壓克力立牌」，只要按下按鈕，就會發出高市早苗說「好好睡吧！在你熟睡的時候，日本交給我來守護」，令許多網友敲碗「也想要」。

    《朝日新聞》報導，高市早苗在上台發言時重申「要打造一個能持續贏得選舉的強大自民黨」，並強調將加快實現包含修憲在內的各項政見。同時希望在明年的黨大會時，能達到對憲法修正提案有明確進展的狀態。

    不過網友顯然已經歪樓到「希望自民黨可以開啟一般販售高市早苗周邊」。社群平台「X」（前Twitter）名為「ドンマイおじさん」的日本網友分享一段「高市早苗聲音立牌」的影片，並敲碗「拜託開一般販售，真的好想要高市總理的壓克力立牌」。

    貼文吸引40萬人次觀看，獲得3千多個愛心，留言區也向自民黨喊話「自民黨快出周邊商品吧！推活中壓克力立牌是必需品」、「希望國會禮品店有賣這個」、「她跟我說晚安欸！可不可以抽選販售？」、「這也太讚了，我超想要」，有網友曬出白底版本也是一番風味，更有網友加碼希望「可以出小野田版本的嗎？」。

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