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    首頁 > 國際

    接棒川普批評教宗 天主教副總統范斯：梵蒂岡別管美國公共政策

    2026/04/14 14:18 編譯陳成良／綜合報導
    身為天主教徒的美國副總統范斯（見圖），10日準備登上空軍二號前往中東討論伊朗問題。（美聯社資料照）

    身為天主教徒的美國副總統范斯（見圖），10日準備登上空軍二號前往中東討論伊朗問題。（美聯社資料照）

    美國總統川普近日批評教宗良十四世（Pope Leo XIV）後，白宮與梵蒂岡之間的言論交鋒持續升溫。美國副總統范斯13日受訪時表示，梵蒂岡應專注於道德與宗教事務，美國公共政策則應由政府決定，凸顯雙方在多項議題上的立場差異。

    根據《紐約時報》報導，范斯在福斯新聞（Fox News）節目中回應川普批評教宗一事時指出，「在某些情況下，梵蒂岡專注於道德議題會更好」，並強調「讓美國總統處理公共政策」。他同時表示，即便雙方立場出現衝突，「這並不是什麼大不了的事」。

    這波言論交鋒，與近期美國對伊朗的軍事行動及移民政策爭議密切相關。報導指出，教宗良十四世多次對戰爭與移民問題表達批評立場，並質疑相關政策的道德正當性，與川普政府的強硬路線形成明顯對比。

    在美國天主教界內部，也出現不同聲音。根據《紐約時報》引述哥倫比亞廣播公司（CBS）節目訪談，多位樞機主教對美國對伊朗的軍事行動提出質疑，並批評相關言論可能弱化對戰爭受害者的關注。

    范斯為天主教徒，2019年皈依該信仰，但其政治立場在移民與對外政策上，與梵蒂岡部分主張存在差異。對於外界關注宗教與政治界線，他在受訪時強調，宗教領袖與政府在公共事務上各有角色，出現不同立場屬於正常情況。

    《紐約時報》指出，這場圍繞戰爭與政策的分歧，正持續反映美國政府與梵蒂岡在部分國際與道德議題上的立場差距。教宗良十四世日前也表示，將持續就相關議題發聲，並強調不會因外界壓力改變立場。

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