黑歷史！ 高市早苗自爆曾在愛鳥皇族面前說「喜歡吃烤雞串」2026/04/14 16:38 即時新聞／綜合報導
日式烤雞串示意圖。（彭博資料照）
今年4月首度在台灣上市、由日本首相高市早苗執筆的新書《高市早苗：我的政權構想》（高市早苗は天下を取りにいく），收錄許多她上任首相前對全球趨勢看法、接受媒體訪談等重量級內容。近期台日社群平台瘋傳，高市早苗在這本書中自爆一段黑歷史，是她過去面見日本皇室成員時，不慎犯下的一個相當重大的失誤。
據悉，《高市早苗：我的政權構想》第32頁的內容，目前在臉書、Threads、X（原推特）等社群平台掀起熱烈討論。書中描述，高市早苗年輕時曾在某次元旦，參加日本皇室在皇居宮殿舉辦的新年祝賀儀式，有幸與上皇明仁的弟弟、常陸宮正仁親王殿下交流，不料2人對話期間，她犯下一個非常嚴重的失誤，讓對方很不愉快。
請繼續往下閱讀...
高市早苗回憶，正仁親王當時笑著詢問她︰「你喜歡鳥嗎？」（鳥は好きですか），聽到這個問題，她脫口回應說︰「是的，我最愛烤雞串了」（焼き鳥は大好物でございます），結果對方的神情馬上變得相當陰沉，並靜靜離開現場，等到她猛然想起正仁親王是日本鳥類保護聯盟主席的時候，已來不及為自己失言道歉。
這段往事在網上掀起兩極評價，其中極度厭惡、強烈反對高市早苗政權執政的網友，藉此火力全開嘲諷，聲稱這件事凸顯高市早苗非常沒有禮貌、教養與羞恥心，完全就是一個粗俗無知且沒文化的野蠻歐巴桑，把日本的未來交給這種無知婦人，等於加快日本走向滅亡，怒轟她應該為此下台、甚至直接切腹向全日本國民謝罪。
其他理智網友則表示，「好糗的脫線吃貨」、「這個回覆也太地獄了」、「如何瞬間得罪皇族真實案例」、「這可以加入職場犯大錯系列了」、「這可以加入職場犯大錯系列了」、「由此可知，人生的容錯率真的是很大」、「親王：貴族賞鳥派、高市早苗：烤雞貴族派」、「優先考慮作為食材的好惡，高市的內心住著台灣人的靈魂」、「還好日本皇室成員已經沒有政治實權，不然在古代她恐怕被拖下去問斬」。
＜高市早苗エピソード75＞ 新年祝賀の儀に参加した時，常陸宮正仁親王殿下に「高市さん，鳥は好きですか」と尋ねられ，「焼き鳥は大好物でございます」と返答してしまった。親王殿下の御顔が曇り，静かに離れていかれた。親王殿下が日本鳥類保護連盟の総裁であられることに思い至った時には遅かった。— 言霊 （@edmsedms3） April 9, 2026
これ意外と知られていないみたいですが、本人が若いころのやらかしエピソードとしてしばしば披露しているものです。GoogleBooksでもヒットします。 pic.twitter.com/qFFHq7qY3c— 辻田 真佐憲 （@reichsneet） January 31, 2026
高市の焼き鳥のエピソードほんとかな？と思ってググったら、維新の某衆議院議員のブログで「伏見宮様のご講話」として書いてありました…。https://t.co/46eBaHwHeN pic.twitter.com/10DNEnsbw8— Yata Yutaka （@porisaku999） April 11, 2026
常陸宮正仁親王（左）與日本首相高市早苗（右）。（歐新社資料照，本報合成）