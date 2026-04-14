黑歷史！ 高市早苗自爆曾在愛鳥皇族面前說「喜歡吃烤雞串」

日式烤雞串示意圖。（彭博資料照）

今年4月首度在台灣上市、由日本首相高市早苗執筆的新書《高市早苗：我的政權構想》（高市早苗は天下を取りにいく），收錄許多她上任首相前對全球趨勢看法、接受媒體訪談等重量級內容。近期台日社群平台瘋傳，高市早苗在這本書中自爆一段黑歷史，是她過去面見日本皇室成員時，不慎犯下的一個相當重大的失誤。

據悉，《高市早苗：我的政權構想》第32頁的內容，目前在臉書、Threads、X（原推特）等社群平台掀起熱烈討論。書中描述，高市早苗年輕時曾在某次元旦，參加日本皇室在皇居宮殿舉辦的新年祝賀儀式，有幸與上皇明仁的弟弟、常陸宮正仁親王殿下交流，不料2人對話期間，她犯下一個非常嚴重的失誤，讓對方很不愉快。

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高市早苗回憶，正仁親王當時笑著詢問她︰「你喜歡鳥嗎？」（鳥は好きですか），聽到這個問題，她脫口回應說︰「是的，我最愛烤雞串了」（焼き鳥は大好物でございます），結果對方的神情馬上變得相當陰沉，並靜靜離開現場，等到她猛然想起正仁親王是日本鳥類保護聯盟主席的時候，已來不及為自己失言道歉。

這段往事在網上掀起兩極評價，其中極度厭惡、強烈反對高市早苗政權執政的網友，藉此火力全開嘲諷，聲稱這件事凸顯高市早苗非常沒有禮貌、教養與羞恥心，完全就是一個粗俗無知且沒文化的野蠻歐巴桑，把日本的未來交給這種無知婦人，等於加快日本走向滅亡，怒轟她應該為此下台、甚至直接切腹向全日本國民謝罪。

其他理智網友則表示，「好糗的脫線吃貨」、「這個回覆也太地獄了」、「如何瞬間得罪皇族真實案例」、「這可以加入職場犯大錯系列了」、「這可以加入職場犯大錯系列了」、「由此可知，人生的容錯率真的是很大」、「親王：貴族賞鳥派、高市早苗：烤雞貴族派」、「優先考慮作為食材的好惡，高市的內心住著台灣人的靈魂」、「還好日本皇室成員已經沒有政治實權，不然在古代她恐怕被拖下去問斬」。

常陸宮正仁親王（左）與日本首相高市早苗（右）。（歐新社資料照，本報合成）

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