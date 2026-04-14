五角大廈「戰爭部」稱呼惹議！法律文件使用受限

美國國防部長赫格塞斯2025年11月在五角大廈設置「戰爭部」（Department of War）標示。該稱呼屬象徵性用語，並非正式機構名稱。（圖擷取自美國國部）

美國五角大廈內部近期出現使用「戰爭部」（Department of War）稱呼的情況，但相關用語在法律文件中已遭限制，凸顯這項象徵性改名在實務運作上的爭議。

根據美國國防政策媒體《Defense One》報導，美國國防部監察長辦公室（ OIG）近日在一份內部備忘錄中指出，「戰爭部」並非合法機構名稱，因此不得用於正式法律文件，包括刑事案件相關文書。

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報導指出，儘管部分內部文件、標示與溝通中曾出現「戰爭部」這一替代稱呼，但目前美國政府的正式機構名稱仍為「國防部」（Department of Defense），相關更名也未經國會立法程序批准。

監察長辦公室警告，若在法律文件中使用非正式名稱，可能影響案件的法律效力，尤其是在涉及詐欺、浪費與濫用公帑等刑事調查時，名稱不一致可能成為程序上的爭議點。

美國政治新聞網站《Politico》先前也報導，五角大廈內部對於使用「戰爭部」一詞存在分歧，部分官員認為此舉增加行政與跨部門協調的困難，並可能影響國會監督與國際溝通。

相關爭議源於美國政府內部曾允許在部分情境下使用「戰爭部」作為象徵性或替代名稱，但該稱呼並不具法律效力，實際運作仍須依循既有制度與正式名稱。

據《Defense One》報導及相關內部備忘錄內容，相關單位已對「戰爭部」一詞的使用範圍設下限制，以避免在法律程序與跨部門合作中引發混亂與風險。

美國國防部監察長辦公室4月發布內部備忘錄，說明「戰爭部」僅為次要稱呼，正式機構名稱仍為「國防部」，並對相關用語設下限制。（圖擷取自美國國部）

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