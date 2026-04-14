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    首頁 > 國際

    搭機注意！中國男子翻行李櫃爽偷6.5萬 降落泰國秒被攔截逮捕

    2026/04/14 15:45 即時新聞／綜合報導
    飛機客艙座位上方的置物櫃，示意圖。（彭博）

    飛機客艙座位上方的置物櫃，示意圖。（彭博）

    飛機上竊盜事件頻傳，泰國曼谷素萬那普機場（Suvarnabhumi Airport）近日傳出，一名中國籍男子鄭某涉嫌在從寮國飛往曼谷的航班上，洗劫其他旅客的現金。

    綜合泰媒報導，一名45歲中國遊客與其友人昨（13）日搭乘泰國航空TG571航班，竟遺失約現金65000泰銖（約新台幣64224元）。泰國警方獲報後，前往登機門進行檢查，成功將中國籍鄭姓男嫌逮捕歸案，並當場搜出被盜的大量泰銖與外幣。

    機組人員也提供關鍵情報，表示曾目擊鄭某在飛行中擅自翻動頭頂置物櫃取出現金。警方也在鄭某身上查獲16020泰銖（約新台幣15822元）及其他外幣證物，鄭某隨後坦承犯行，目前已依飛機竊盜及持有贓物罪名移送法辦。

    除了現金竊盜，泰國移民警察也發布預警，指出近期在3小時內的短程國際航班中，「信用卡竊案」正大幅增加。目前已累積超過80起案例，損失總額突破800萬泰銖。犯罪份子通常在機上竊取卡片後，落地瞬間便透過手機支付盜刷。專家建議，旅客應隨身攜帶信用卡，並開啟手機App交易通知，以確保財務安全。

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