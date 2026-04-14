美要伊朗停濃縮鈾20年 伊朗只願5年 核談判破局

2019年時任伊朗總統魯哈尼（右）視察納坦茲核設施，圖中可見多座離心機。（歐新社檔案照）

美國與伊朗近期在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德進行停火談判，但在核計畫限制期限上出現重大分歧。根據外媒揭露，美方在談判中要求伊朗在20年內停止鈾濃縮，但德黑蘭僅願暫停5年，雙方差距明顯，談判未能達成協議。

針對美方提出的條件，《華爾街日報》引述接近談判的官員指出，美國要求伊朗停止鈾濃縮活動長達20年，並以解除制裁作為交換條件，作為終止衝突的一部分安排。

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然而，《紐約時報》報導，伊朗方面僅願意暫停相關核活動5年。雙方在期限設定上的落差，成為談判難以推進的主要障礙。

20年與5年的差距，反映雙方對伊朗核計畫未來的根本分歧。美方傾向透過長期限制，確保伊朗在相當長時間內無法恢復敏感核活動；相較之下，伊朗提出較短期限，顯示仍希望保留未來恢復相關技術運作的空間。

美國副總統范斯表示，美方已在談判中劃定明確底線，並要求建立機制，確保伊朗無法取得核武。他同時強調，在相關安全問題上「沒有妥協空間」。

濃縮鈾處置成另一焦點 涉及核能力核心

除期限問題外，核材料處置也是談判關鍵。《法新社》引述消息指出，美方要求伊朗將境內濃度達60%的濃縮鈾移出國外，以降低潛在核風險。以色列總理納坦雅胡也表示，此議題被美方視為談判核心之一。

在此背景下，俄羅斯提出可代為保管伊朗濃縮鈾的方案。克里姆林宮發言人佩斯科夫（ Dmitry Peskov） 表示，相關提議仍然存在，但尚未獲得具體回應。

《法新社》指出，美伊先前達成的短期停火安排將於4月22日到期，但目前在核計畫限制期限與具體措施上仍未取得共識，隨著談判未有進展，相關外交與軍事動向仍待觀察。

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