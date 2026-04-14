大阪驚傳當街攔車行搶！ 多名惡煞圍毆駕駛乘客釀重傷逃逸

日本大阪今（14）日凌晨發生一起暴力攻擊事件，2名男子開車行經泉佐野市道路時，突然遭數名男子攔車搶劫，2人甚至被圍毆受傷。（圖擷取自「KTV NEWS」YouTube）

日本大阪街頭今（14）日發生一起暴力攻擊事件，2名男子開車外出，卻在行經泉佐野市道路時，突然被數名男子攔車搶劫，甚至使用了催淚瓦斯、警棍等物品圍毆2人，導致其中1人頭部重傷送醫。警方獲報趕往現場，犯案凶嫌早已駕車逃離現場，警方目前正以強盜殺人未遂等罪名全力追捕。

綜合日媒報導，這起事件發生在今日凌晨0點9分左右，泉佐野警察署接獲受害者報案，指出他與同伴在泉佐野市上之郷的一處道路上「遭到襲擊」。警方透露，受害者是2名同為24歲男子的，事發當時他們駕車外出，卻在途中遭對向車輛攔路，導致他們被迫停車，隨後數名男子下車並使用各種物品開始砸車，甚至出手傷人。

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受害者回憶，這些人先是使用疑似警棍的器具來砸車窗，後來又對他們進行猛烈毆打，尤其針對臉部與頭部反覆攻擊，還疑似使用了催淚噴霧。警方與救護車到場後，發現其中1名男子頭部嚴重受傷，緊急送醫檢查後，發現他疑似蜘蛛網膜下腔出血，目前正在醫院救治中；另1名男子則受輕傷，包括腰部擦傷和眼睛充血。

經過警方初步調查，犯案團夥在圍毆2名受害者後，還偷走他們車上的智慧型手機和行車記錄器，並隨即開車逃逸。警方指出，凶嫌專門攻擊受害者頭部，下手兇狠，研判有殺人意圖，目前已依強盜殺人未遂和謀殺罪，全力追緝在逃嫌犯。

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