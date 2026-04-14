疑京都失蹤小學生遺體被發現 居民驚：這小徑只有當地人知道

日本京都郊區昨（13日）發現一名兒童遺體，疑似失聯逾3週的11歲男孩安達結希。（圖擷自X）

日本京都郊區昨（13日）發現一名兒童遺體，疑似失聯逾3週的11歲男孩安達結希，推估已死亡一段時間，詭異的是當地居民表示，這幾天經過遺體發現處都未發現任何異常，也無異味，同時無任何掩埋跡象，可能是遭人遺棄。

綜合日本媒體報導，就讀日本京都府南丹市園部小學的11歲男孩安達結希，3月23日由24歲繼父開車載他上學，但在校外下車後就此人間蒸發，昨（13日）疑似尋獲其遺體，根據遺體的狀況，縣警署研判已死亡多日，目前正在進行法醫屍檢以確定死亡時間。

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遺體是昨晚在一處房屋和農田零星分佈的林地中發現，被發現時面朝上躺在樹林地面上，沒有被泥土覆蓋或任何遮蓋物遮擋，據悉該地區鮮有外人涉足，當地居民表示「這片森林和林間小路只有當地人才知道。」

一位管理附近竹林的61歲男子指出：「11日我去附近的林子裡採摘野菜，但什麼也沒發現。沒有異味，一切都很正常。」13日上午，也就是屍體被發現的那天早上，這名男子的父親遛狗經過了該地區，也沒有發現任何異常。男子說：「這附近幾乎沒有小學生，所以如果有陌生的孩子在附近走動，我肯定會注意到。」

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