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    美封鎖伊朗港口！美軍擬海上攔船強行登檢 衝突一觸即發

    2026/04/14 10:59 編譯陳成良／綜合報導
    美國中央司令部（ CENTCOM）部隊於4月11日在荷姆茲海峽執行水雷清除前置作業，2艘美國海軍飛彈驅逐艦參與行動，為後續封鎖部署鋪路。（圖擷取自美國中央司令部）

    美國中央司令部（ CENTCOM）部隊於4月11日在荷姆茲海峽執行水雷清除前置作業，2艘美國海軍飛彈驅逐艦參與行動，為後續封鎖部署鋪路。（圖擷取自美國中央司令部）

    美國13日已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高。此次行動並非全面關閉荷姆茲海峽，而是以海上攔截與登船檢查為主要手段。根據《華爾街日報》整理，美方正透過軍艦與監控系統，逐步強化對進出伊朗港口船隻的控制。

    封鎖方式轉變：海上攔截與登船檢查成核心

    報導指出，美軍並未採取傳統意義上的封鎖航道，而是部署艦艇與無人機監控海域動態，鎖定進出伊朗港口的商船進行攔截。若船隻拒絕配合檢查，美方可派遣部隊登船控制，並將船舶帶離原航線。這種作法提升行動彈性，也讓現場接觸頻率明顯增加。

    報導分析，美方此舉意在削弱伊朗的能源出口能力。伊朗長期依賴石油收入支撐財政與對外行動，一旦油輪運輸受阻，將對其經濟造成直接壓力。美國總統川普先前表態，無法接受伊朗利用能源影響全球市場，顯示封鎖行動帶有明確的經濟施壓意圖。

    在狹窄航道中執行攔截任務，使軍事摩擦風險同步上升。報導指出，荷姆茲海峽鄰近伊朗沿岸，美軍艦艇可能面臨水雷、無人機或高速快艇等威脅。一旦雙方在攔截或登檢過程中出現衝突，局勢可能迅速升高。

    荷姆茲海峽是全球重要能源運輸通道之一，亞洲與歐洲多國仰賴該航道輸入原油。報導指出，在封鎖與衝突升溫的預期下，市場已出現波動。若航運受阻，可能進一步推升能源成本，並對全球物價造成壓力。

    目前美伊之間的停火安排即將於4月22日到期，雙方先前談判未能取得進展。報導指出，在外交管道尚未重啟的情況下，封鎖行動與軍事部署可能持續強化，使整體局勢面臨更多不確定性。

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