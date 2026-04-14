川普曾挺奧班 匈牙利新總理：盼與美建立更緊密關係

匈牙利侯任總理馬格雅（Peter Magyar）13日舉行記者會，宣布贏得大選。（彭博）

匈牙利政壇變天，現任總理奧班（Viktor Orban）同時獲得美國總統川普、俄羅斯總統普廷支持，卻在12日國會選舉中敗給政壇新秀馬格雅（Peter Magyar），長達16年執政畫下句點。即將成為下一任總理的馬格雅在勝選後表示，無論選舉期間發生了什麼，希望與美國建立更緊密的關係。

綜合《美國之音》等媒體報導，馬格雅13日在記者會上說，匈牙利將再次成為歐盟和北約的堅定盟友，他並強調，「美國在北約中是非常親密的伙伴，同時在其他方面也是匈牙利的重要伙伴，美國還是世界領先的大國和北約主導力量。」「我們必須盡一切努力，無論選舉期間發生了什麼，都要與美國保持良好、親密的關係。」

請繼續往下閱讀...

馬格雅還稱，他希望美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、副總統范斯（JD Vance），甚至總統川普在10月訪問匈牙利，參加匈牙利慶祝1956年革命70周年。

在此次國會大選前夕，川普曾公開「挺奧」，開支票稱美國將以「經濟實力」支持匈國，甚至派副總統范斯前往布達佩斯幫奧班拉票，然而最終仍幫不了奧班。外界揣測，奧班選舉失利，恐導致美匈關係不如從前緊密，但也或不會產生根本性變化。

另外，馬格雅還談到以色列與匈牙利之間的「特殊關係」，他稱匈牙利擁有歐洲最大的猶太社區之一，「一直對所有反猶主義零容忍，將繼續保持這種態度。」他也指出，以色列是匈牙利一個重要經濟伙伴，將繼續與之合作。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法