美襲涉嫌販毒船隻致2死 至今170人亡於打擊行動

美國軍方表示，13日在東太平洋對1艘涉嫌販毒船隻發動空襲，造成2人死亡。（擷自X@Southcom）

美國軍方表示，13日在東太平洋對1艘涉嫌販毒船隻發動空襲，造成2人死亡。

根據《法新社》報導，美國南方司令部在X上表示，該船隻當時正沿著東太平洋已知的販毒路線航行，並參與了販毒活動。

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此事件使美國打擊涉嫌販毒船隻的軍事行動導致的死亡人數達到至少170人。美國總統川普領導的政府堅稱，政府正與在拉丁美洲活動的「毒品恐怖分子」交戰。

但川普政府並未提供確鑿證據，證明其打擊目標船隻參與販毒活動，這引發了關於美軍行動合法性的激烈辯論。

國際法專家和人權組織表示，美軍空襲很可能構成法外處決，因為美軍顯然以對美國不構成直接威脅的平民為目標。

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Applying total systemic friction on the cartels. On April 13, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the… pic.twitter.com/zZQKEPiSoI — U.S. Southern Command （@Southcom） April 13, 2026

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