無視天主教徒厭惡 川普繼續罵教宗：不該碰政治

川普因批評教宗而引發天主教徒與保守勢力不滿，後續川普仍持續批評教宗，並說「我認為他不應該涉足政治。」（歐新社）

美國總統川普13日在社群發文批評教宗良十四世（Pope Leo XIV），對此良十四世表示自己無意與川普辯論，也打算繼續為反戰發聲。不過川普仍持續批評教宗，並說「我認為他不應該涉足政治」。

綜合外媒報導，川普在接受《CBS》訪問時提到，他曾觀看教宗在《CBS》「60分鐘」（60 Minutes）節目中的片段，當中提到良十四世反對大規模驅逐移民以及對伊朗戰爭的不滿，在此之後他才會在社群發文批評。川普強調，良十四世在這些議題上是錯的，「我認為他不應該涉入政治，我想他大概會從這件事中學到教訓」。

請繼續往下閱讀...

川普表示，他不確定這位首位出生於美國的教宗，是否會在他任內訪問美國，川普說：「這取決於他，不是我。」川普也被問到是否打算直接致電良十四世，他則回應「不會」。

川普13日在白宮也被記者問到相關問題，川普表示，良十四世非常反對他對伊朗採取的措施，而伊朗是不能擁有核武器的，良十四世是不會對最終結果感到滿意的。川普也說：「我認為他在打擊犯罪和其他問題上非常軟弱，所以我不會道歉。他公開表態了，我只是在回應教宗。」

川普持續批評教宗，也引發美國保守勢力及天主教徒不滿，奧克拉荷馬市總主教柯克利（Paul Coakley）及明尼蘇達州主教巴倫（Robert Barron）都發聲批評川普，巴倫認為川普的言論「完全不恰當且不尊重」，並呼籲他道歉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法