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    首頁 > 國際

    美國封鎖荷姆茲海峽！ 已在中東部署逾15艘軍艦

    2026/04/14 07:55 即時新聞／綜合報導
    美國官員指稱，美國海軍在中東地區部署了至少15艘軍艦，其中包括1艘航空母艦和11艘驅逐艦。圖為兩棲突擊艦「的黎波里號」。（路透）

    美國官員指稱，美國海軍在中東地區部署了至少15艘軍艦，其中包括1艘航空母艦和11艘驅逐艦。圖為兩棲突擊艦「的黎波里號」。（路透）

    美國總統川普宣布，自美東時間13日上午10點（台灣時間13日晚間10點）起，封鎖荷姆茲海峽船隻通行，封鎖對象為進出伊朗港口的船舶，並非以伊朗為目的地的船隻，仍可自由航行。據美國官員指稱，美國海軍在中東地區部署了至少15艘軍艦，其中包括1艘航空母艦和11艘驅逐艦。

    美國《華爾街日報》、《CNN》引述美國官員說法，指出美國在中東地區至少已經部署15艘軍艦，目前尚未得知有多少軍艦參與封鎖行動。據了解，美軍在中東當地至少有航空母艦「林肯號」、11艘伯克級神盾驅逐艦、兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）、兩棲船塢運輸艦「紐奧良號」（USS Rushmore）以及船塢登陸艦「拉許摩爾號」（USS Rushmore）。

    《美聯社》報導指出，另一名國防官員的說法為當地有16艘美艦，多了一艘「濱海戰鬥艦」，目前沒有任何美國軍艦位於伊朗與沙烏地阿拉伯之間的波斯灣，可能位於阿曼東南方的阿拉伯海。

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