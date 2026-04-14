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    首頁 > 國際

    柏林動物園大猩猩迎69歲生日 獲金氏紀錄認證最長壽

    2026/04/14 00:15 國際新聞中心／綜合報導
    圈養環境下全球最長壽的大猩猩「法圖」，13日在柏林動物園享用大餐，歡慶她的69歲生日。（歐新社）

    圈養環境下全球最長壽的大猩猩「法圖」，13日在柏林動物園享用大餐，歡慶她的69歲生日。（歐新社）

    圈養環境下全球最長壽的大猩猩「法圖」（Fatou），13日在柏林動物園享用小番茄、甜菜根、韭蔥與生菜等大餐，歡慶她的69歲生日。

    但這頓大餐沒有生日蛋糕，因為糖分對高齡的靈長類動物並不健康。

    《美聯社》報導，身為西部低地大猩猩的法圖，於1959年抵達當時的西柏林。當時她被認為大約2歲，雖然確切出生日期不詳，但4月13日被定為她的生日。大猩猩在野外的壽命約為35到40年，在圈養環境下則能活得更久。

    在紅鶴「英格」（Ingo）過世後，法圖於2024年成為該動物園最年長的動物。英格據信至少75歲，自1955年起便住在這座動物園。

    根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），法圖可能出生在西非的野外，但據傳1名法國水手將她帶出非洲，並在法國馬賽（Marseille）將她做為抵銷酒吧帳單的籌碼。據報導，隨後1名法國動物交易商將她賣給動物園。

    如今，法圖住在專屬的圍欄裡；步入老年後，她偏好與動物園內的其他大猩猩保持距離。她的牙齒已經掉光，並患有輕微的關節炎與聽力受損。

    柏林動物園的靈長類動物主管奧斯特（Christian Aust）表示，她對飼養員很友善，雖然還是有點固執。

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