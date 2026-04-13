印度「動作代工廠」 工人被迫淪數據苦力 訓練將來要取代他們的AI

圖為今（13）日在香港的展覽會上，一個人形機器人正在充電待機。（美聯社）

過去幾年，人工智慧（AI）已逐步在文字、影像與程式碼等虛擬領域稱霸；然而，要讓AI走入實體世界，它還必須先學會如何「像人一樣行動」。在印度南部的工業城鎮，正出現一群龐大的「動作訓練師」，他們每天重複數百次摺毛巾、搬箱子等瑣碎動作，只為了把人類細微的動作轉化為數據，餵給還在「學步期」的機器人。

綜合外媒報導，在印度卡魯爾（Karur），28歲的工程系畢業生庫馬爾（Naveen Kumar）每天的日常工作是將GoPro相機綁在額頭上，以「第一人稱視角」的方式，記錄自己摺毛巾的過程。

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這份工作遠比想像中嚴苛，庫馬爾必須嚴格遵守流程。首先，他必須先用右手從籃子取出毛巾、接著，再用雙手將毛巾抖平、精準摺疊三次，最後整齊放置於桌子左角。若動作超過一分鐘或順序出錯，影片就得作廢重拍，「有時我們會因為一些微小的擺放錯誤，被迫刪除近200段影片」。

這些精細的數據（包含手臂延伸、手指抓取、布料滑動的力道），隨後均會被標記，並傳送至美國的AI公司，成為訓練人形機器人的珍貴數據。

隨著特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）與Nvidia競相研發新一代人形機器人，這類「物理AI數據」的需求隨之激增。但由於在美國收集這類資料成本又極高，廠商紛紛轉向印度，找便宜的數據外包，讓這些基層工人淪為AI潮下最廉價的「數位苦力」。

數據標註公司Objectways的創辦人尚卡爾（Ravi Shankar）透露，近期的訂單已從單純的摺毛巾，演進到訓練機械臂摺紙箱、分類衣服，甚至更複雜的醫療輔助動作。另一位20歲的創業人曼達爾（Dev Mandal）也表示，客戶的要求極其挑剔，連桌子的顏色、燈光的角度都有嚴格規定，因為這些細節都直接影響AI的視覺辨識與學習效果。

諷刺的是，這群印度青年為了生存，正每天對著鏡頭「傾囊相授」。這些訓練師的月薪約在230至250美元（約7500至8200台幣）之間。他們用高度重複的體力勞動，換取僅能餬口的收入，而他們所產出的數據，正是能讓機器人在以後徹底取代自身基層職缺的機會。

對此，27歲的員工卡文（Kavin）也感嘆，「有時機器人手臂會亂丟衣服、摺不整齊，但它們學習速度非常快。」他預測，在未來的5到10年內，機器人將能勝任所有的日常工作，「到那時，我們可能就無工可作了。」

除了印度的工廠，這股數據收割潮也蔓延至一般家庭。2026年初，洛杉磯已有數百名民眾受雇，戴著穿戴式相機記錄洗碗、沖咖啡、澆花等家務，這代表自動化不再僅限於封閉的實驗室，而是透過分散在全球的勞動力，將人類的每一絲生理反應轉化為演算邏輯。

儘管樂觀者認為，機器人可以讓人類擺脫於繁瑣且枯燥的勞動，但對於像庫馬爾的這些年輕工人們而言，他們正為了幾塊錢美金，將自己的生存技能餵給演算法，親手打造了一個可能不再需要自己的未來。

???????? AI DATA RACE: Workers in Indian factories started to wear cameras on their heads, to film their motions so robots can be trained on these videos.



Big robot companies will train their humanoid robots, on movement data from Indian sweatshops … Wild



1/ pic.twitter.com/fG2aBj4SJT — Lord Bebo （@MyLordBebo） April 11, 2026

Indian factory workers wearing head-mounted cameras to record hand movements for training AI systems pic.twitter.com/uHTnWMoTUg — Interesting things （@awkwardgoogle） April 12, 2026

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