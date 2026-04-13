印度「動作代工廠」 工人被迫淪數據苦力 訓練將來要取代他們的AI

印度「動作代工廠」 工人被迫淪數據苦力 訓練將來要取代他們的AI2026/04/13 23:59 即時新聞／綜合報導
圖為今（13）日在香港的展覽會上，一個人形機器人正在充電待機。（美聯社）
過去幾年，人工智慧（AI）已逐步在文字、影像與程式碼等虛擬領域稱霸；然而，要讓AI走入實體世界，它還必須先學會如何「像人一樣行動」。在印度南部的工業城鎮，正出現一群龐大的「動作訓練師」，他們每天重複數百次摺毛巾、搬箱子等瑣碎動作，只為了把人類細微的動作轉化為數據，餵給還在「學步期」的機器人。
綜合外媒報導，在印度卡魯爾（Karur），28歲的工程系畢業生庫馬爾（Naveen Kumar）每天的日常工作是將GoPro相機綁在額頭上，以「第一人稱視角」的方式，記錄自己摺毛巾的過程。
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這份工作遠比想像中嚴苛，庫馬爾必須嚴格遵守流程。首先，他必須先用右手從籃子取出毛巾、接著，再用雙手將毛巾抖平、精準摺疊三次，最後整齊放置於桌子左角。若動作超過一分鐘或順序出錯，影片就得作廢重拍，「有時我們會因為一些微小的擺放錯誤，被迫刪除近200段影片」。
這些精細的數據（包含手臂延伸、手指抓取、布料滑動的力道），隨後均會被標記，並傳送至美國的AI公司，成為訓練人形機器人的珍貴數據。
隨著特斯拉（Tesla）、波士頓動力（Boston Dynamics）與Nvidia競相研發新一代人形機器人，這類「物理AI數據」的需求隨之激增。但由於在美國收集這類資料成本又極高，廠商紛紛轉向印度，找便宜的數據外包，讓這些基層工人淪為AI潮下最廉價的「數位苦力」。
數據標註公司Objectways的創辦人尚卡爾（Ravi Shankar）透露，近期的訂單已從單純的摺毛巾，演進到訓練機械臂摺紙箱、分類衣服，甚至更複雜的醫療輔助動作。另一位20歲的創業人曼達爾（Dev Mandal）也表示，客戶的要求極其挑剔，連桌子的顏色、燈光的角度都有嚴格規定，因為這些細節都直接影響AI的視覺辨識與學習效果。
諷刺的是，這群印度青年為了生存，正每天對著鏡頭「傾囊相授」。這些訓練師的月薪約在230至250美元（約7500至8200台幣）之間。他們用高度重複的體力勞動，換取僅能餬口的收入，而他們所產出的數據，正是能讓機器人在以後徹底取代自身基層職缺的機會。
對此，27歲的員工卡文（Kavin）也感嘆，「有時機器人手臂會亂丟衣服、摺不整齊，但它們學習速度非常快。」他預測，在未來的5到10年內，機器人將能勝任所有的日常工作，「到那時，我們可能就無工可作了。」
除了印度的工廠，這股數據收割潮也蔓延至一般家庭。2026年初，洛杉磯已有數百名民眾受雇，戴著穿戴式相機記錄洗碗、沖咖啡、澆花等家務，這代表自動化不再僅限於封閉的實驗室，而是透過分散在全球的勞動力，將人類的每一絲生理反應轉化為演算邏輯。
儘管樂觀者認為，機器人可以讓人類擺脫於繁瑣且枯燥的勞動，但對於像庫馬爾的這些年輕工人們而言，他們正為了幾塊錢美金，將自己的生存技能餵給演算法，親手打造了一個可能不再需要自己的未來。
???????? AI DATA RACE: Workers in Indian factories started to wear cameras on their heads, to film their motions so robots can be trained on these videos.— Lord Bebo （@MyLordBebo） April 11, 2026
Big robot companies will train their humanoid robots, on movement data from Indian sweatshops … Wild
1/ pic.twitter.com/fG2aBj4SJT
Indian factory workers wearing head-mounted cameras to record hand movements for training AI systems pic.twitter.com/uHTnWMoTUg— Interesting things （@awkwardgoogle） April 12, 2026