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    首頁 > 國際

    西班牙總理桑傑士四度訪中 視北京為戰略盟友引發白宮不滿

    2026/04/13 17:28 即時新聞／綜合報導
    西班牙總理桑傑士。（路透）

    西班牙總理桑傑士。（路透）

    西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）於週一（13）展開四年內第4次訪中行程。在美國總統川普將中國視為地緣政治對手之際，桑傑士卻主張將中國視為戰略盟友，此舉已引起白宮方面強烈不滿。

    據《路透》報導，川普先前曾重申對西班牙的不滿，批評馬德里當局在美伊戰爭中拒絕提供美軍起降權，且國防支出比率過低，甚至威脅要懲罰不合作的北約盟友，然而桑傑士依然決定訪中。此次北京之行將與中國國家主席習近平會面，並將焦點放在地緣政治合作，西班牙政府官員私下表示，西班牙將中國視為當前混亂局勢中的「穩定力量」。

    桑傑士的獨立外交路線在西班牙選民中雖受歡迎，卻令國內企業界感到不安。西班牙出口與投資商協會協調員阿隆索（Ramon Gascon Alonso）警告，美國目前是西班牙最大的外國投資國，在關鍵經濟領域佔有絕對重要地位，若與美方摩擦加劇，恐讓原本就因關稅受損的貿易處境雪上加霜。

    在與美國政治摩擦不斷時，西中經濟聯繫則日益緊密。根據西國經濟部數據，中資在西班牙的投資額已從2024年的1.49億歐元暴增至2025年的6.43億歐元，主要集中於採礦與能源產業。中國駐西大使姚敬也直言，西班牙在處理對中關係上「更為理智」，且擁有自己的判斷與利益。

    桑傑士此次為期3天的訪問行程安排緊湊，除了將參訪科技巨頭「小米」總部，還將在清華大學發表演說。馬德里當局希望藉此機會縮減4年內翻倍至500億美元的貿易逆差，並爭取擴大農產品出口。

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