匈牙利親歐派勝出振奮歐盟 波蘭：走向威權主義非不可避免

匈牙利「尊重與自由黨」在領袖馬加爾帶領下贏得國會大選。（法新社）

歐洲境內近年極右派勢力不斷茁壯，使各界擔憂歐盟可能走向極端主義路線。針對匈牙利12日全國大選結果，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）讚揚，立場中間偏右、親歐盟的「尊重與自由黨」（Tisza）勝出，顯示出歐洲並非不可避免地會往威權統治的路線行進。

波蘭官方媒體波蘭通訊社（PAP）報導，人在南韓進行國是訪問的圖斯克表示，「大家都害怕存在著一種通往威權、腐敗政權的趨勢。但從華沙、布加勒斯特（羅馬尼亞首都）、基希訥烏（摩爾多瓦首都）和布達佩斯來看，事情並非如此。」

請繼續往下閱讀...

2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動侵略使歐盟和莫斯科徹底決裂，也讓歐洲境內，尤其是東歐國家的選舉成為另類親歐、親俄之爭。羅馬尼亞和摩爾多瓦在去年的全國大選中，皆由親歐總統、政黨勝出。

波蘭是烏克蘭抵禦俄羅斯侵略的主要盟友之一，圖斯克也數次批評匈牙利總理奧班所領導的政府與莫斯科過從甚密。圖斯克也已經與尊重與自由黨領袖馬加爾（Peter Magyar）通話，談論日後訪問華沙事宜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法