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    首頁 > 國際

    川普今晚祭海上封鎖 伊朗官員嗆：你們會懷念4美元的汽油

    2026/04/13 16:57 即時新聞／綜合報導
    伊朗談判代表團團長、國會議長卡利巴夫嗆好好享受目前的油價吧，稱美國很快就會懷念每加侖4到5美元的汽油了。（法新社）

    伊朗談判代表團團長、國會議長卡利巴夫嗆好好享受目前的油價吧，稱美國很快就會懷念每加侖4到5美元的汽油了。（法新社）

    美國總統川普正式宣布針對伊朗祭出海上封鎖，自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻；對此，伊朗官員回應，美國人很快就會懷念每加侖4美元汽油價格的時代，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也嗆，如果伊朗港口被封鎖，那波斯灣的任何港口都將不再安全。

    綜合外媒報導，美國總統川普宣布自台灣時間今晚10點起，封鎖出入伊朗港口的船隻；對此，伊朗談判代表團團長、國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）在X平台上回應：「好好享受目前的油價吧」，稱有了所謂的「封鎖」，你們很快就會懷念每加侖4到5美元的汽油了。

    根據美國汽車協會的數據，截至4月12日，美國普通汽油的全國平均零售價約為每加侖 4.12美元。

    伊朗伊斯蘭革命衛隊也透過官媒威脅，若伊朗感到自己的港口受到威脅，那「波斯灣和阿曼海的任何港口都將不再安全」，革命衛隊發言人嗆：「波斯灣和阿曼海港口的安全要嘛屬於所有人，要嘛不屬於任何人。」

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