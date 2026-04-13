1年補助2億元！日本擬在南鳥島放核廢料 地方同意第1階段調查

日本中央計劃把最東端離島南鳥島列為放置核廢料的候選地點。（法新社檔案照）

日本中央計劃把最東端離島南鳥島列為放置核廢料的候選地點。南鳥島隸屬於小笠原村，村長澀谷正昭今天說道，「應由國家判斷」是否實施調查，形同同意接受首階段調查。

南鳥島由珊瑚礁形成，除了距離東京都市區約2000公里，也距離小笠原村公所所在地父島約1200公里。而南鳥島約1.5平方公里，屬於日本國有地，並沒有一般居民，僅有氣象廳職員、自衛隊員等約30名人員常駐。

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小笠原村公所先前已經接獲日本中央擬在南鳥島實施選定核廢料最終處置場的第一階段調查申請。第一階段的「文獻調查」會耗費約2年透過論文等資料，調查火山與斷層活動。

迄今，日本僅有3個地區願意接受「文獻調查」，分別為北海道壽都町與神惠內村，以及佐賀縣玄海町。

「讀賣新聞」報導，日本政府欲針對南鳥島實施「文獻調查」，是日本首例中央主導的核廢料最終處置場調查申請。

小笠原村公所今天召開說明會，向居民說明相關事宜。村長澀谷正昭提到調查時表示，「應該由國家負起主體性責任，並下判斷」，暗示同意接受「文獻調查」。

第一階段的「文獻調查」花費約2年的時間調查火山與斷層活動；第二階段的「概要調查」則會歷時4年左右，探勘地質與地下水狀況；最後的「精密調查」則會調查岩盤與地下水特性等是否適合，耗時約14年。這3個階段基本上要耗時約20年。

願意接受「文獻調查」的地方政府，一年可獲得最多約10億日圓補助金。

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