為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「看不見的國家」阿根廷首映 觀眾：台灣應該被看見

    2026/04/13 17:08 中央社
    美籍導演葛靜文執導《看不見的國家》在阿根廷首映，觀眾表示，影片以烏俄戰爭為對照，使台灣議題更具現實感。（海鵬提供）

    美籍導演葛靜文執導《看不見的國家》在阿根廷首映，觀眾表示，影片以烏俄戰爭為對照，使台灣議題更具現實感。（海鵬提供）

    由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）執導的紀錄片「看不見的國家」11日晚間於布宜諾斯艾利斯市區電影院舉行首映。多名觀眾表示，影片以烏俄戰爭為對照，使台灣議題更具現實感，進一步加深對台灣國際處境的理解。

    「看不見的國家」（Invisible Nation）4月起於南美洲巡迴放映，包括巴拉圭、阿根廷與巴西，由當地台灣僑社籌辦。主辦單位表示，透過第三方影像敘事，有助於在國際政治現實下，讓台灣議題被更多人理解與討論。

    阿根廷場由駐阿根廷代表處、阿根廷台灣僑民聯合會及阿根廷台灣商會共同舉辦，吸引逾200名政界、智庫與僑界人士出席，現場座無虛席，映後交流氣氛熱絡。

    在布宜諾斯艾利斯街頭，近年不時可聽見俄語與烏克蘭語。隨著烏俄戰事延續，阿根廷逐漸成為部分移民與避難者的落腳地，也使戰爭影響從國際新聞轉為日常可感的現實經驗。

    在此背景下，多名觀眾指出，當紀錄片以烏俄戰爭對照台灣與中國情勢時，台灣的處境不再只是遙遠的新聞，而是可以被理解的現實。也有觀眾表示，過去對台灣認識有限，觀影後才逐步理解其面臨的挑戰，「這樣的故事應該被更多人看見」。

    駐阿根廷代表處代表謝妙宏受訪表示，期盼透過本片讓外國友人以更客觀視角認識台灣，進一步促進阿根廷社會對台灣議題的理解與共鳴，讓台灣的努力在國際上更被看見。

    阿根廷國會眾議員福拉德（Mónica Frade）說，影片深刻呈現台灣人民在困境中展現的韌性，真實反映當前處境。她指出，自己曾於2022年訪問台灣，對相關議題已有認識，因此對片中內容感受尤深。

    阿根廷導演吉歐黑利（Pablo Giorgeli）受訪說到，這部紀錄片讓他看見台灣社會行動的一面，對台灣所面臨的現實處境感到驚訝。他難忘片中學生與勞工走上街頭、捍衛價值的畫面，展現台灣社會多元且具行動力的樣貌。

    民眾波諾莫（Margarita Bonomo）指出，看到台灣社會從女性到年輕世代的參與與韌性，以及家庭共同承擔的凝聚力，令人深受觸動。

    她提到，「台灣不是一個看不見的地方，而是應該被看見」，她說，這部紀錄片正提供了一個讓世界重新理解台灣的重要契機。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播