川普今晚正式封鎖荷姆茲海峽 專家示警原油恐飆到這天價！

美國下令封鎖荷姆茲海峽，原油價格隨即出現明顯波動。示意圖。（法新社）

美伊談判破裂，美國總統川普12日發布強硬聲明，下令自家海軍封鎖荷姆茲海峽，攔截所有向伊朗支付通行費的船舶，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷，引發國際輿論熱議。市場對全球能源供應的擔憂擴大，多名能源與金融專家警告，國際油價恐在短期內飆升至每桶150美元。

綜合外媒報導，川普政府預計自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻。美伊談判再度失敗後，原油價格隨即出現明顯波動，布蘭特原油（BRENT，全球最重要的原油價格基準）一度突破每桶103美元；西德州中級原油（WTI，全球石油市場最具指標性的原油基準之一，與布蘭特齊名）則飆到每桶104美元。

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不過英國金融機構Onyx Capital Group Limited總經理蒙特佩克（George Montepeke）指出，目前油價「嚴重低估風險」，若美國正式執行封鎖行動，價格應達140至150美元這個區間，美方此舉可能影響每日高達1200萬桶的石油供應，將區域衝突升級為全球危機。

美國知名證券經紀人、投資管理公司Euro Pacific Capital創辦人希夫（Peter Schiff）則在X平台發文直言，「目的在重啟荷姆茲海峽的談判，最終結果卻是讓該水道封鎖的比以往更加嚴密。川普宣布封鎖該海峽，以確保那些向伊朗支付『過路費』以換取安全通行的船隻也無法通過，準備迎接每桶150美元的油價吧。」

原油1桶若真的飆到150美元，將超越2008年金融海嘯前夕的144美元紀錄創新高，屆時恐致全球性的通膨加劇、物流停擺與經濟衰退風險。

The talks designed to open the Strait of Hormuz will result in the strait being closed tighter than ever. Trump announced the U.S. Navy will blockade the strait to make sure that those ships paying Iran's tolls for safe passage can't get through either. Get ready for $150 oil. — Peter Schiff （@PeterSchiff） April 12, 2026

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