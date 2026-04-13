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    首頁 > 國際

    川普今晚正式封鎖荷姆茲海峽 專家示警原油恐飆到這天價！

    2026/04/13 17:01 即時新聞／綜合報導
    美國下令封鎖荷姆茲海峽，原油價格隨即出現明顯波動。示意圖。（法新社）

    美國下令封鎖荷姆茲海峽，原油價格隨即出現明顯波動。示意圖。（法新社）

    美伊談判破裂，美國總統川普12日發布強硬聲明，下令自家海軍封鎖荷姆茲海峽，攔截所有向伊朗支付通行費的船舶，並摧毀伊朗在海峽中布設的水雷，引發國際輿論熱議。市場對全球能源供應的擔憂擴大，多名能源與金融專家警告，國際油價恐在短期內飆升至每桶150美元。

    綜合外媒報導，川普政府預計自美東時間4月13日上午10點起（台灣時間13日晚上10時）起，封鎖出入伊朗港口的船隻。美伊談判再度失敗後，原油價格隨即出現明顯波動，布蘭特原油（BRENT，全球最重要的原油價格基準）一度突破每桶103美元；西德州中級原油（WTI，全球石油市場最具指標性的原油基準之一，與布蘭特齊名）則飆到每桶104美元。

    不過英國金融機構Onyx Capital Group Limited總經理蒙特佩克（George Montepeke）指出，目前油價「嚴重低估風險」，若美國正式執行封鎖行動，價格應達140至150美元這個區間，美方此舉可能影響每日高達1200萬桶的石油供應，將區域衝突升級為全球危機。

    美國知名證券經紀人、投資管理公司Euro Pacific Capital創辦人希夫（Peter Schiff）則在X平台發文直言，「目的在重啟荷姆茲海峽的談判，最終結果卻是讓該水道封鎖的比以往更加嚴密。川普宣布封鎖該海峽，以確保那些向伊朗支付『過路費』以換取安全通行的船隻也無法通過，準備迎接每桶150美元的油價吧。」

    原油1桶若真的飆到150美元，將超越2008年金融海嘯前夕的144美元紀錄創新高，屆時恐致全球性的通膨加劇、物流停擺與經濟衰退風險。

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