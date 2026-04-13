普廷在歐洲最強內應垮台！奧班敗選下台 歐盟3兆援烏預算可望放行

執政16年的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在12日舉行的國會選舉中落敗。（法新社）

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）長年以來在歐盟內部扮演「踩煞車」的角色。隨著他在12日的國會大選中承認敗選，歐盟高層對此結果表示歡迎。外媒分析指出，這位經常阻擋歐盟重大決策、被視為歐洲最大「麻煩製造者」的領導人下台，意味著歐洲政治局勢可能迎來重大轉變。

《紐約時報》報導指出，奧班過去經常阻撓歐盟的關鍵政策，包括阻擋對烏克蘭的貸款，以及反對針對俄羅斯的制裁方案。由於其政府與克里姆林宮關係密切，在敏感的外交會議上，奧班甚至被視為潛在的安全風險。隨著由馬加爾（Peter Magyar）領導的反對黨「尊重與自由黨」（Tisza party）贏得大選，這種長期與布魯塞爾對抗的僵局可望被打破。

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奧班下台帶來最直接的影響，是解開了對烏克蘭的資金凍結。報導指出，歐盟原本計畫向烏克蘭提供高達900億歐元（約新台幣3兆1500億元）的貸款，但奧班卻在今年2月動用否決權將其攔下。隨著新政府上台，外界廣泛預期這筆龐大的援助資金將能順利放行。智庫歐洲政策中心（European Policy Center）分析師莫里斯（Eric Maurice）直言，奧班的離開讓歐盟「不再面臨系統性的勒索」，決策過程將變得相對容易。

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奧班政府的親俄立場長期讓歐盟頭痛。他經常利用匈牙利的否決權作為籌碼，迫使歐盟在制裁俄羅斯的法案上做出讓步。近期歐洲媒體更披露，奧班政府成員涉嫌將歐盟內部會議的機密資訊洩露給俄羅斯。因此，當馬札爾勝選的消息傳出後，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）隨即在社群平台發文表示：「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更加強勁。」

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