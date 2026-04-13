傳裸照又涉性侵！昔陷中國艷諜案 美議員史瓦維爾身敗名裂宣布退選

民主黨加州聯邦眾議員史瓦維爾（小圖左），此前被踢爆曾與中國女艷諜方芳（左圖、小圖右）過從甚密。（翻攝自Christine Fang臉書、路透；本報合成）

曾因捲入中國女間諜「美人計」而引發國安疑慮的美國民主黨聯邦眾議員史瓦維爾（Eric Swalwell），如今面臨政治生涯的毀滅性打擊。在被爆出涉嫌性侵女幕僚與發送裸照等醜聞後，史瓦維爾週日（12日）宣布退出加州州長選舉。目前紐約檢方已正式介入調查，黨內更出現要求他辭去國會議員的強烈聲浪。

美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，史瓦維爾的競選團隊在醜聞曝光後迅速瓦解。超過50名前幕僚發表公開信要求他退選並辭職，包含知名聯邦參議員謝安達（Adam Schiff）在內的多位民主黨重量級盟友也立刻撤回支持。面對眾叛親離的局面，史瓦維爾透過社群平台宣布暫停競選活動，但仍堅稱相關指控皆為不實抹黑。

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趁爛醉性侵女幕僚 紐約檢方正式查辦

這場政治風暴源於4名女性出面指控其不當性行為。其中最嚴重的指控來自一名曾在其辦公室任職的女幕僚。她向媒體控訴，史瓦維爾在2024年於紐約曼哈頓，趁她嚴重醉酒時將其性侵，導致她身上留下瘀青與出血。紐約曼哈頓地方檢察官辦公室已證實，正針對這起性侵指控展開調查。此外，加州檢方也正在評估他於2019年涉及的另一宗性騷擾指控，其餘女性則指控他長期傳送未經同意的露骨訊息與裸照。

這並非史瓦維爾首次捲入桃色風暴。現年44歲的史瓦維爾過去曾是眾議院情報委員會的關鍵成員，負責監督美國國家機密。美國媒體曾在2020年揭露，他遭到中國女間諜方芳（Christine Fang）鎖定。據報方芳利用金錢與性關係滲透美國政界，並成功接近史瓦維爾，試圖影響美國政治決策。

儘管史瓦維爾當年並未因女諜案受到刑事起訴，但其道德與判斷力早已備受質疑。如今的性侵醜聞更讓他徹底失去政治立足點。同屬民主黨的華盛頓州眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）與維吉尼亞州眾議員文德曼（Eugene Vindman）皆公開表態，強調絕不容忍此類行為，並呼籲國會應直接將其驅逐。

史瓦威爾過去曾任眾議院情報委員會成員，負責監督美國情報機構運作。（路透資料照）

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