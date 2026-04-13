赴韓旅遊注意！南韓麻辣燙店家驗出多種食物中毒病菌

南韓對20間麻辣燙店面展開抽檢，在部分檢體中驗出金黃色葡萄球菌、李斯特菌和大腸桿菌。圖為春麗麻辣燙產品。（圖擷自春麗麻辣燙官網）

南韓先前曾有一波麻辣燙風潮，各種連鎖品牌門市如雨後春筍般冒出，不過，南韓消費者院近來對20間店面展開抽檢，赫然在部分檢體中驗出金黃色葡萄球菌、李斯特菌和大腸桿菌，因此民眾赴韓觀光想吃麻辣燙時記得慎選，免得旅程在各地廁所中度過。

據《YTN》報導，南韓消費者院指出，「春麗麻辣燙」首爾明洞總店的湯頭驗出金黃色葡萄球菌，同店花生醬驗出李斯特菌；「巷子麻辣燙」京畿道水原市亞洲大學分店，則在花生醬同時檢出李斯特菌、大腸桿菌。

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另外，「少林麻辣」首爾西大門區蝲蛄溪分店的花生醬，大腸桿菌數量更是超標47倍以上。南韓消費者院透露，金黃色葡萄球菌可在食物中存活數個月，吃下後數小時內就會引發嘔吐、腹瀉和腹痛等症狀；李斯特菌就算在冷藏條件下也能繼續繁殖。

南韓消費者院表示，他們已要求不過關的店家銷毀食材，並加強產品的衛生管理，同時也要求政府其他相關部門之後繼續展開抽檢。

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