「做給川普看」習近平見鄭麗文 金正恩同天說：支持中方在台灣問題立場

北韓領導人金正恩（右）10日在平壤接見來訪的中國外交部長王毅（左）。（歐新社）

北韓領導人金正恩10日會見到訪的中共中央政治局委員兼外交部長王毅，強調完全支持中國在台灣問題的立場，同天，中共領導人習近平在北京會見中國國民黨主席鄭麗文，對此，韓媒指出，這是為了在美國總統川普下月訪華前，強調反美聯盟，意在展示北韓與中國的密切關係。

北韓中央通訊社報導，金正恩接見王毅時強調，在當前國際形勢快速混亂與變化中，兩國持續深化發展符合兩國共同利益。他還表示，北韓完全支持中共「一個中國」的原則，為實現國家領土完整、建設公平正義的多極世界的一切內外政策。

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南韓《東亞日報》報導，南韓統一研究院高級研究員洪敏表示，考慮到下個月的美中峰會可能會討論朝鮮半島問題，雙方可能已經協調好了北韓希望劃定的「紅線」，以及如果美國希望對話，北韓的條件和中國的角色。

另有分析認為，金正恩強調「一個中國」原則，也是強調與中國的反美陣線。北韓中央通訊社此前報導稱，王毅在會見北韓外務相崔善姬時說「在以美國為首的西方勢力日益加劇的孤立扼殺陰謀中，在社會主義建設方面取得了新的成果。」

南韓《中央日報》則指出，金正恩會見王毅時，強調堅決支持中國在台灣問題上維護國家主權和領土完整的正當立場及一切努力。同日，習近平會見鄭麗文時，強調了和平、發展與交流，顯示北韓與中國兩國領導人在台灣問題上發出了相同信息。金正恩明確支持中國在台灣問題上的立場，顯示其在川普訪中前，為中國站台。

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