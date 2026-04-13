民主勝利！ 匈牙利相隔16年變天 歐洲國家喜迎新政府反應曝

匈牙利政治新秀馬格雅領導的親歐盟「尊重與自由黨」在本次大選中橫掃137席，取得2/3多數席位。（美聯社）

執政16年的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在12日舉行的國會選舉中，敗給承諾推動改革的政治新秀馬格雅（Peter Magyar）。歐洲國家對大選結果多表示歡迎，新的匈牙利政府與歐盟（EU）的關係變化也引發外界關注，尤其是在制裁俄羅斯、援助烏克蘭等議題。

綜合媒體報導，馬格雅領導的中右翼、親歐盟的「尊重與自由黨」（Tisza）擊敗奧班的民族主義政黨「青年民主黨」。初步結果顯示，「尊重與自由黨」將在擁有199個席位的議會贏得137個席位，即2/3的多數席位。

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歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在社群媒體X上以英文和匈牙利文寫道：「匈牙利已經選擇歐洲。」她補充：「今晚，歐洲的心臟在匈牙利跳得更加有力。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說：「法國歡迎這場勝利，這不僅是民主參與的勝利，更展現了匈牙利人民對歐盟價值的堅持，也是匈牙利身為歐洲一分子的勝利。」德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示：「我期待與你合作。讓我們共同努力，打造一個強大、安全，最重要的是團結的歐洲。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）指出：「這是歷史性時刻，不僅是對匈牙利而言，對整個歐洲民主來說也是。」義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）祝賀馬格雅贏得「明確的選舉勝利」，但她也特別感謝她的「好友奧班」過去幾年來的「密切合作」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「我們已準備好會面並展開建設性合作，以造福兩國並促進歐洲的和平、安全與穩定。」烏國總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）表示：「匈牙利已明確且堅定地對任何試圖將其國家拖回莫斯科勢力範圍的企圖說『不』。」

波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）說：「匈牙利、波蘭、歐洲，重新團結起來，光榮的勝利，親愛的朋友們。」西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）表示：「今天，歐洲勝利了，歐洲價值勝利了」，並向匈牙利公民祝賀這場「歷史性選舉」。

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）說：「這是在團結的歐洲中，為自由而強大的匈牙利做出的歷史性選擇，拒絕那些無視自身利益的勢力」。立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）強調：「匈牙利大獲全勝，歐洲大獲全勝，祝福馬格雅。為了民主、正義與和平，我們有很多事情可做、也必須做。」

挪威總理史托（Jonas Gahr Store）表示：「這樣的結果對整個歐洲都意義重大。我期待與他們展開密切且富建設性的合作，共同致力維護歐陸的和平與穩定、民主與法治。」芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）稱：「匈牙利人民展現了他們積極參與歐盟和北約的強烈意願。選舉結果使匈牙利有機會以建設性參與者的身分，重返我們的價值觀和安全共同體。」

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）表示：「我期待與總理當選人馬格雅合作，基於我們同是歐盟成員國以及對共同價值的承諾，致力加強愛爾蘭與匈牙利之間的雙邊關係。」克羅埃西亞總理普蘭科維奇（Andrej Plenkovic）說：「我期待進一步強化克羅埃西亞與匈牙利之間的合作，無論是在雙邊關係還是在歐洲層級。」

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