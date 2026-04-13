壯觀！美23層樓邁阿密文華東方酒店 爆破拆除夷為平地

美國佛州邁阿密文華東方酒店12日爆破拆除。（彭博）

太壯觀了！美國佛州邁阿密25年前完工啟用的23層樓「文華東方酒店」，12日進行爆破拆除作業，為之後更大的工程騰出空地，只見飯店建築在短時間內被夷為平地，讓不少在遠處觀看的民眾驚呼連連。

據《美聯社》報導，「邁阿密文華東方酒店」位於邁阿密河河口人工島嶼布里克爾島（Brickell Key），於12日上午8時30分許爆破拆除前燃放煙火做最後的告別，緊接著不到20秒便轟然倒塌。

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這是邁阿密10多年來最大型的爆破拆除工程，當局要求飯店周圍800英尺（約244公尺）內的居民待在室內緊閉門窗，之所以選擇採取爆破方式，是因為這能最大限度減少對布里克爾島民眾的影響，也是最安全、最有效的做法。

太古地產（Swire Properties）指出，在爆破後的空地上將興建「邁阿密文華東方酒店式住宅」，這是由2座高樓組成的豪華飯店和豪宅項目，預計2030年完工。

相關影片請見：

Engineers use explosives to carry out a controlled implosion of the Mandarin Oriental Miami on Brickell Key.



（via @OfficialJoelF ） pic.twitter.com/LWwZL7basN — FearBuck （@FearedBuck） April 12, 2026

邁阿密文華東方從右側開始爆破。（彭博）

邁阿密文華東方轟然倒塌。（彭博）

邁阿密文華東方爆破拆除後的景象。（彭博）

許多民眾在遠處觀看爆破過程。（美聯社）

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