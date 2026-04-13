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    柬埔寨逮182台籍嫌犯！電詐藏身5星飯店 「假官員」專騙台灣人

    2026/04/13 12:08 即時新聞／綜合報導
    柬埔寨警方12日破獲一個大型詐騙集團，其中有182名台灣籍嫌犯。（擷取自X帳號@noansereiboth）

    柬埔寨警方12日破獲一個大型詐騙集團，其中有182名台灣籍嫌犯。（擷取自X帳號@noansereiboth）

    柬埔寨警方昨（12）日大規模突襲位於首都金邊的一家五星級酒店（Wyndham Grand Phnom Penh Capital），掃蕩躲藏於酒店內的大型電信詐騙集團，一共逮捕311名非柬埔寨籍嫌犯，其中高達182人是台灣籍。初步調查發現，該詐騙集團長期冒充台灣官員，鎖定台灣民眾詐騙。

    《柬中時報》報導，此次行動由金邊市長坤盛親自指揮，警方在現場共查獲311名嫌犯，包括72名中國人、182名台灣人、30名馬來西亞人、23名越南人及2名印度人等。

    據警方調查，該詐騙集團以柬埔寨為據點，專門鎖定境外人士進行電信詐騙，作案手法多樣，除了以高回報為誘餌的投資騙局、虛擬貨幣詐騙，該集團還擅長偽造印章、冒充台灣官員身分，以詐騙台灣民眾；警方在現場查獲大量疑似用於詐騙的假公章與私人印章。

    另外，警方並在現場查扣615部手機、140台筆記型電腦等大批作案工具，以及毒品。目前，所有嫌犯及證據已被移交相關部門處理，案件正在進一步調查中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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