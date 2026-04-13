中國男「網黃」鬧翻曼谷公寓！裸奔、淫叫聲逼鄰搬家還藏毒被逮

從事成人內容創作的兩名中國籍男子，長期影響公寓鄰居安寧而遭到投訴。（擷取自Police News Varieties/臉書）

泰國曼谷一處公寓近日發生中國籍成人內容創作者失序事件。兩名擁有約60萬粉絲的中國男子，因長期在公寓公共區域裸體奔跑、製造巨大噪音並騷擾鄰居，被警方突擊逮捕，現場同時查獲毒品。

綜合泰媒報導，36歲的李俊與29歲的蔡鵬程（皆為音譯）長期居住於曼谷吞馬哈媚（Thung Maha Mek）區的一處高檔公寓，但行為嚴重影響其他住戶。兩人遭控經常在走廊裸體奔跑、隨機敲打他人房門，發出的露骨噪音更讓家中有孩童的住戶感到極度不安，甚至有住戶被迫搬家。面對公寓管理人員的勸阻，兩人態度極其強硬，毫無悔意。

請繼續往下閱讀...

曼谷警方於10日凌晨展開行動，破門時發現李俊正全身赤裸，房內散布著毒品吸食器具。警方隨後搜出冰毒、搖頭丸、大量性玩具及用於拍攝成人影片的手機與平板。警方也在一台平板中發現大量男男成人影片內容，涉及多人、虐待等性愛畫面。

李俊供稱，兩人在OnlyFans與X等平台發布成人內容，主題多涉及BDSM，每月獲利超過100萬泰銖（約新台幣98.5萬元）。蔡鵬程被捕時否認持有毒品，但神情恍惚、語無倫次，疑似施用毒品。

警方目前已對兩人提出多項指控，包括非法持有和吸食第一類毒品，以及簽證逾期滯留等違法行為。至於涉及製作及傳播、販賣猥褻內容，相關電子證據正在進一步取證分析中，後續將追加指控。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

泰國警方在兩人家中發現大量毒品與成人玩具。（擷取自Police News Varieties/臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法