泰國「美人魚」慘遭斬首！ 胸部被刺穿固定 疑與暗黑迷信有關

被視為傳說中「美人魚」的儒艮。示意圖，非事件主角。（資料照）

泰國瑤諾島海域近日發現一頭遭斬首的儒艮（Dugung），其尾巴被繩子捆綁，遺體有鎖扣傷痕等明顯人為痕跡，疑因當地流傳「儒艮牙可當護身符」的迷信遭分屍。儒艮向來被視為傳說「美人魚」的原型，據當地法規，斬首儒艮屬違法行為，研究人員透露，相關證據已送往警方進行DNA比對，正追查凶手中。

《泰國日報》 報導，泰國民眾本月9日在瑤諾島海域發現一具雄性儒艮的遺體，頭部已被砍掉，長度約2.20公尺（不含頭部），重約120公斤，尾巴被一條打結的繩索纏繞在水下岩石，胸部兩側也有傷口，顯示凶器曾用來固定遺體，以便於斬首。

經獸醫解剖顯示，這頭儒艮原本就有腸道疾病，因無法進食而死亡；但令人心痛的是，這頭儒艮應是擱淺不久後就遭斬首，因為失去的頭部帶有銳器切割痕跡，顯示是遭人為割下。調查人員還在海中發現被丟棄的儒艮鼻子碎片，這些碎片被視為追捕凶手的關鍵證據。

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據泰國官方數據，自2023至2025年，共有112頭儒艮擱淺，其中8頭的牙齒或頭部被切除。而據當地《野生動物保護法》，斬首儒艮者將被處以3至15年有期徒刑，或罰金泰銖30萬（約新台幣31萬4000元）至150萬（約新台幣157萬元），或兩者併罰。

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