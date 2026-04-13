前員工連署逼宮！美民主黨眾議員涉性侵部屬 暫停角逐加州州長

加州州長熱門候選人、民主黨眾議員史沃威爾因涉入性侵案件，12日宣布暫停州長競選活動。（路透資料照）

美國加州下屆州長熱門候選人、民主黨眾議員史沃威爾（Eric Swalwell）驚爆涉入性侵案，12日宣布暫停競選活動。此前史沃威爾面臨龐大壓力，數十名前員工和民主黨人士紛紛敦促他下台負責。

美國新聞網站Axios報導，史沃威爾12日宣布，他將暫停競選活動；此前他被指控涉嫌性侵、性騷擾和利用權勢性交等罪行，但他否認所有指控。

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路透報導，12日上午，3名民主黨眾議員傑亞帕爾（Pramila Jayapal）、肯納（Ro Khanna）和文德曼（Eugene Vindman）各自在電視節目中表示，史沃威爾應該辭去國會議員職務。

當天稍晚，一封由史沃威爾逾50名前員工聯署的公開信也呼籲，史沃威爾應該辭職並退出加州州長競選，稱性侵指控嚴重且具可信度極高。

史沃威爾的前員工在寄給美國多家媒體的信中表示，「在相關指控懸而未決的情況下，繼續擔任這2個職務，是對所有曾為他工作過人員的侮辱。」

本月10日，舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）和美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，1名曾在史沃威爾地區辦公室任職的女性出面指控，史沃威爾曾2度與她發生非自願性行為。

CNN報導，另有3名女性對史沃威爾提出了相關性指控。史沃威爾代表加州第15國會選區，2013年迄今一直在美國眾議院任職。曼哈頓地區檢察官辦公室11日證實，已啟動性侵等指控的調查程序。

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