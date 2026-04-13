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    首頁 > 國際

    川普封鎖荷姆茲 伊朗嗆軍艦勿靠近「否則受困海峽致命漩渦」

    2026/04/13 07:08 即時新聞／綜合報導
    伊朗伊斯蘭革命衛隊12日表示，安全部隊已全面掌控荷姆茲海峽。圖為伊朗軍艦今年2月在演習中射彈。（歐新社）

    伊朗伊斯蘭革命衛隊12日表示，安全部隊已全面掌控荷姆茲海峽。圖為伊朗軍艦今年2月在演習中射彈。（歐新社）

    美國和伊朗的和平談判未能達成協議，美國總統川普已下令海軍立即封鎖關鍵航道荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。對此伊朗伊斯蘭革命衛隊12日表示，伊朗安全部隊已經全面掌控荷姆茲海峽，並警告敵人將會受困其「致命漩渦」之中。

    法新社報導，伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）海軍在社群媒體X以波斯文發文指出，「所有通航都在武裝部隊的完全掌控之下。」

    貼文同時表示：「如果敵人有任何錯誤舉動，都將會被困在海峽的致命漩渦之中。」貼文還附上一段船隻遭到瞄準的影片。

    路透報導，伊斯蘭革命衛隊同天發布聲明強調，任何試圖接近荷姆茲海峽的軍艦，都將被視為違反美伊為期2週的停火協議，受到「嚴厲而果斷的處置」。

    伊斯蘭革命衛隊強調，海峽保持對「遵循特定規則、安全通行的非軍事船隻」開放。

    伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）稍早報導，伊朗國會副議長巴拜伊（Haji Babaei）表示，荷姆茲海峽是德黑蘭的紅線。他指出，海峽完全掌控在伊朗手中，「通行費必須以（伊朗貨幣）里亞爾（rial）支付」。

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