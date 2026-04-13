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    拒隨美起舞！英國不參與封鎖荷姆茲 川普再轟：施凱爾是「張伯倫」

    2026/04/13 06:07 國際新聞中心／綜合報導
    美國總統川普再次抨擊英國在伊朗衝突期間的作為，並重申將英國首相施凱爾比作前首相張伯倫的嘲諷。（美聯社檔案照）

    美國總統川普再次抨擊英國在伊朗衝突期間的作為，並重申將英國首相施凱爾比作前首相張伯倫的嘲諷。（美聯社檔案照）

    儘管美國總統川普12日聲稱，美國將在北大西洋公約組織（NATO）盟國協助下，封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），但據英國「衛報」瞭解，倫敦將不會參與任何封鎖該海峽的行動。

    「清理海峽不需要花太多時間。」川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，並聲稱「許多國家將會幫助我們」，提到英國與其他國家正在派遣掃雷艦。

    報導指出，英國此前曾暗示，可在確保荷姆茲海峽安全通行方面發揮作用，而且在該地區已部署獵雷系統與反無人機能力。但白廳（Whitehall，英國政府的代稱）內部一直擔心，順從川普派艦的要求，可能會使危機升級。英國願意考慮在掃雷行動中出力，被視為與川普的封鎖提議截然不同。

    一名政府發言人表示，英國將繼續「支持航行自由與荷姆茲海峽的開放，這是支持全球經濟與國內生活成本所迫切需要的。」並強調「荷姆茲海峽絕不能被收取通行費。我們正緊急與法國及其他合作夥伴合作，組成一個廣泛的聯盟來保護航行自由。」

    英國首相施凱爾（Keir Starmer）曾表示，歐洲盟國、波斯灣合作夥伴與美國之間正在進行會談，以制定一項「可信且可行的計畫」。

    在川普發表關於封鎖荷姆茲海峽的言論數小時前，英國衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）批評他對伊朗的言論「具煽動性、挑釁且令人無法容忍」。川普再次抨擊英國在伊朗衝突期間的作為，並重申將施凱爾比作前首相張伯倫（Neville Chamberlain）的嘲諷。

    川普說：「施凱爾先生說我們會在戰爭結束後送出裝備」，這些話是「張伯倫式的發言」。

    這並非川普首次將施凱爾比作因對希特勒（Adolf Hitler）採取綏靖政策，而長期受到批評的張伯倫，但施凱爾並未對川普的嘲諷做出具體回應。在川普12日發表評論前，由於談判失敗，川普宣稱美國將封鎖荷姆茲海峽，施凱爾敦促美國與伊朗「找出解決之道」。

    在12日上午與阿曼蘇丹海賽姆（Haitham bin Tariq Al Said）會談後，施凱爾也呼籲繼續維持停火。

    在華府與德黑蘭長達21小時的談判於12日凌晨結束，且未能達成協議後，7日宣布的脆弱2週停火協議已陷入不確定性。在巴基斯坦參與談判的美國副總統范斯（JD Vance）表示，伊朗拒絕承諾不製造核武，是未能達成協議的原因。

    斯特里廷在接受天空新聞網（Sky News）訪問時表示，美伊談判的失敗令人失望，但未來談判的成功對「我們所有人的利益」是必要的。「因此，雖然這些談判可能沒有以成功告終，但這並不表示著繼續嘗試沒有價值。」

    英國本週將主辦與多國聯盟的進一步會談，討論重新開放荷姆茲海峽航運通道。這場會議是在施凱爾與川普談論需要制定「實際計畫」，讓船隻通過該地區之後舉行的；施凱爾也曾表示，他對川普在中東的行動對英國公眾所造成的影響，「受夠了」。

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