台灣加強自身防禦！美參議員夏亨表振奮 重申美國對亞洲承諾

賴清德總統（右）3月30日在總統府接見來訪的美國民主黨聯邦參議員夏亨（中），與共和黨參議員匡希恆（左）。（歐新社檔案照）

美國聯邦參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨（Jeanne Shaheen），3月底率領跨黨派代表團訪問台灣、日本與南韓。他們在當地聽取對伊朗戰爭衝擊能源成本的擔憂，以及對美國撤出軍事資產，包括從南韓撤出飛彈防禦系統，以及從日本撤出陸戰隊快速反應部隊的疑慮。

美聯社12日報導，夏亨試圖向這些美國盟友保證美國對嚇阻亞洲衝突與鞏固區域穩定的承諾。她在結束亞洲訪問行程返國後告訴美聯社，「失敗不是一個選項」，「我們知道中國已經表明，如果有必要，他們打算以武力奪取台灣，而且他們正在加快時間表。我們也知道歐洲發生的事、烏克蘭戰爭以及中東局勢，正在影響這些盤算。」

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在伊朗戰爭前景未明的情況下，曾在拜登（Joe Biden）政府擔任副國務卿的坎貝爾（Kurt Campbell）表示，他擔心美國在印太地區耐心累積的軍事能力，即使在中東戰事結束後可能也無法完全恢復。

專門研究美國亞洲戰略的「美國企業研究所」（AEI）資深研究員古柏（Zack Cooper）說，衝突持續的時間越長，就越會將資源與焦點從亞洲抽離，未來對該地區的軍售也將受到負面影響。

古柏說：「美國已在中東消耗大量彈藥，並且必須維持在當地增加的兵力部署，其中一部分是從亞洲調遣過來的。」「同時，（中國國家主席）習近平藉由儲備和增加替代能源來源以準備『戰時』經濟的明智之舉，已證明是有益的。」

夏亨表示，美國國防工業將難以滿足補充武器庫存的需求，「我們正在制定多項策略來改善這種情況，但在這個階段，武器交付的時程正在延後。」

這位來自新罕布夏州的參議員說，台灣、日本與南韓正在加強自身的防禦，讓她感到振奮。

報導指出，2011年，美國總統歐巴馬（Barack Obama）宣布，美國應該「轉向」亞洲以對抗中國崛起。15年後，美國發現自己仍在中東交戰，並已從亞太地區撤出軍事資產，以期消除伊朗核子與飛彈計畫所構成的威脅。

伊朗戰爭的需求也導致總統川普將其中國訪問行程延後數週，加深人們對美國再次因分心而犧牲其在亞洲戰略利益的擔憂；北京正試圖在該地區取代美國成為區域領導者。

對美國介入中東持懷疑態度的人士表示，這場戰爭阻礙了川普為下個月與習近平的峰會做充分準備，屆時經濟利益將面臨考驗；他們並警告，如果中國認為奪取台灣的時機已經成熟，未能專注於亞洲並維持強大的嚇阻力，可能會導致更大的不穩定。

「亞洲社會政策研究所」（Asia Society Policy Institute）傑出研究員羅素（Danny Russel）指出，現在正是美國最不該轉移焦點，並被捲入另一場棘手中東衝突的時候，「向亞洲再平衡與美國的國家利益息息相關，但它已受到許多錯誤決定的削弱。」

其他人則為川普的作法辯護，認為他在委內瑞拉與伊朗等地採取的強硬措施，有助於在全球對抗中國。

曾在川普第一任政府擔任副國安顧問的博明（Matt Pottinger）在最近的播客（Podcast）節目中表示：「北京是川普總統正在依序對付之對手的主要支持者，而依序處理這些問題是明智的。」

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）也表示，衝突可能不會侷限於單一戰區，亦即如果中國對台灣採取行動，可能會糾集其他地方的「小老弟」，轉移美國的注意力。

呂特9日在華府「雷根研究所」（Ronald Reagan Institute）發表演說時表示，印太地區發生的事不僅影響印太地區，「這將是一個多戰區的問題。」

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