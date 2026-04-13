伊朗戰爭推升油價 歐洲電動車詢問度創新高

自伊朗戰爭爆發以來，由於汽油價格不斷上漲，凸顯了插電式電源的低廉成本，歐洲各地汽車買家對電動車的興趣激增。（路透檔案照）

自伊朗戰爭爆發以來，由於汽油價格不斷上漲，凸顯了插電式電源的低廉成本，歐洲各地汽車買家對電動車的興趣激增。

英國「衛報」12日報導，英國、德國、法國與西班牙的線上汽車市場回報指出，自2月衝突開始以來，關於電動車的詢問量大幅增加。

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這場戰爭導致全球汽油價格快速上漲，並引發抗議，而電價受到的影響則相對較小。首波空襲於2月28日發動，隨著伊朗實質上封鎖石油與天然氣出口的關鍵航線荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），引發全球商品市場動盪。

德國最大的線上汽車市場Mobile.de表示，高燃油價格已成為「電動車熱潮」（E-Auto-Boom）的「催化劑」。Mobile.de執行長巴蒂亞（Ajay Bhatia）表示，相較於2月，新車與中古車市場3月份對電動車的詢問量增加50％以上。

同期汽油與柴油車的詢問量有所下降，而結合引擎與較小電池的混合動力車詢問量則微幅上升4％。

福斯（Volkswagen）的ID.3是最受歡迎的電池車。整體而言，拜柏林當局提供更慷慨的6000歐元（約新台幣22.3萬元）購車補助之賜，電動車的需求也比去年有所成長。

巴蒂亞指出，德國每公升2.50歐元（約新台幣93元）的柴油價格，為推動零碳排車輛提供強大動力；在此之前，零碳排車輛在歐洲這個內燃機重鎮的發展一直舉步維艱，「德國能源轉型做不到的事，幾乎被經濟現實給達成了。」

連結買家與英國、西班牙及德國經銷商的Carwow回報指出，在2月至3月期間，這3個市場對電動車的詢問量皆增加20％至30％。在英國，該月份的電動車需求增加23％，對混合動力車的興趣則增加19％。

Carwow內容總監瑞德（Iain Read）表示，逐漸遠離內燃機的轉變已有一段時間，「但我們在這場戰爭中看到的是，這種轉變正在加速。消費者擔心生活成本，並希望壓低他們的經常性開銷。」

英國「汽車製造商暨貿易商協會」（SMMT）的數據顯示，基於戰爭爆發前幾個月的銷售情況，3月份電池電動車的註冊量共計8萬6120輛，比去年同月暴增24.2％，創下歷史新高。

法國最大汽車市場之一La Centrale表示，從3月初到4月初，其電動車的搜尋量增加160％。

La Centrale副執行長布蘭契特（Guillaume-Henri Blanchet）說，駕駛人對能源價格非常敏感，開始尋找電池車，對中古車的興趣也隨之增加。

另一個汽車市場AutoScout24表示，在德國、奧地利與義大利，對電動車的需求增加約40％，對汽油與柴油車的需求則持平或下降。

對於汽車產業，尤其是製造商而言，問題將在於這種增加的興趣是否會成為常態。Mobile.de的巴蒂亞認為，目前的需求擴張將會回落，但不會完全回落。在充電基礎設施改善與純電動車（BEV）價格降低的協助下，電動車需求將穩定處於「一個比我們過去更高的常態新水準」。

英國Autotrader顧客長普盧默（Ian Plummer）表示，過去汽油價格的飆升，並未導致購買電動車的情況持續增加，「要確保消費者對電動車能融入他們的生活方式充滿信心，仍有許多工作要做。」

La Centrale的布蘭契特說，伊朗引發的汽油價格上漲，造就了「消費者首次真正意識到總擁有成本的時刻之一」，這意味著如果長期來看驅動車輛的電價會更低，他們會願意考慮較高的前期成本。

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