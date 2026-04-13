即使重啟也難解燃眉之急！空船不敢駛入荷姆茲海峽 恐斷全球供應鏈

重新開放荷姆茲海峽面臨重重困難，但即使這條重要水道全面開放，讓石油與其他必需貨物駛出，也不足以讓一切恢復正常。（路透）

重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）面臨重重困難，但美國有線電視新聞網（CNN）指出，即使這條重要水道全面開放，讓石油與其他必需貨物駛出，也不足以讓一切恢復正常。

據報導，這是因為空船需要駛回海峽，以保持貨物的流動。專家表示，只要停火協議存在只是暫時性的強烈風險，航運公司就不會讓船隻穿過海峽進入波斯灣。

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投資平台eToro的全球市場分析師阿科納（Lale Akoner）表示，油輪與船東，以及保險公司，不會允許船隻重新進入波斯灣，除非他們確信船隻不會在那裡被困上數週或更長時間。

她認為，2週的停火協議，而且是脆弱的停火協議，無法給予船舶營運商所需要的信心。

如果沒有新船進入波斯灣裝載下一批石油、肥料與其他急需的貨物，數百艘滿載船隻駛出海峽，將只有短暫的光景。石油與其他商品的短缺與價格高漲，可能會持續數月之久。

為了導入正軌，首先被困在波斯灣的船隻必須離開。貿易分析公司Kpler的史密斯（Matt Smith）表示，到目前為止，這種情況還沒有發生，「（幾乎）沒有人有足夠的信心通過該海峽」；平時每天通過荷姆茲海峽的100多艘油輪，現在已減少到10艘或更少。

即使對停火有信心，船隻的流動將絕大多數是出境的船隻。史密斯說，約有400艘滿載的油輪在波斯灣等待駛出，但只有約100艘空油輪急於進入。史密斯表示，即使海峽立即開放，石油流量可能仍得等到7月才能恢復正常。

對於運送波灣國家賴以生存的食品與其他貨物，以及出口肥料與工業樹脂等產品至關重要的貨櫃船而言，情況也是如此。標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）海事與貿易副總裁特許威爾（Peter Tirschwell）表示，約有100艘貨櫃船等待駛出，但幾乎沒有貨櫃船等待駛入。

他說，這意味著平時從該地區出口的全球30％肥料，可能會困在那裡好幾個月，直到有新船將它們運出。與石油一樣，用船運送是運輸這些貨物的唯一方式，「目前沒有能力輕易改變這些貨物的航線。」

專家表示，如果沒有新船穿過海峽進入波斯灣，當地製造的各種商品，包括原油、汽油與其他精煉燃料，以及肥料的生產，將繼續停滯。

史密斯說，過去6週生產停擺，是因為沒有地方存放這些貨物。波斯灣周邊的石油生產商，「習慣將（石油）裝上油輪後立即運出」，「他們將需要時間來增加產量，但也需要讓油輪就位以便裝載原油。」

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