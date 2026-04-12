川普曾批「巨大錯誤」 英國暫緩推動歸還印度洋領地查哥斯群島

英國首相施凱爾政府將暫停推動查哥斯群島主權歸還議程。（法新社）

英國與非洲國家模里西斯2024年10月達成共識，在保留美國、英國軍事部署條件下，將印度洋查哥斯群島（Chagos Islands）主權歸還模里西斯。此舉引發美國總統川普批評是「巨大錯誤」。英國政府11日表示，將暫停推動查哥斯群島主權交還議程，尋求美方核可。

英國「泰晤士報」報導，賦予歸還查哥斯群島協議法律地位的立法工作不會被排入英國國會下期議程中。英國首相施凱爾辦公室強調，英方會試著說服華盛頓給予正式核可。

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依照協議，英國正式將印度洋查哥斯群島主權移交模里西斯，但仍保留建有美軍基地的最大島嶼狄耶戈加西亞的主權達99年，繼續供英美軍隊使用。英國政府發言人表示，「我們仍認為這項協議是保護基地長遠未來的最佳方式。但我們始終秉持的原則，是唯獨在協議獲得美國支持下才會推動。」

查哥斯群島由60多座島嶼組成，於1965年被英國從殖民地模里西斯分離出來，成為英屬印度洋領地。英國1966年將最大島嶼狄耶戈加西亞租借給美國，70年代後在島上建造海軍基地，還為此強迫約1500名島民遷移至模里西斯和塞席爾等地。

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