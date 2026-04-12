全球密切關注美伊戰爭 中國南海填海造陸可見50棟建物、停機坪

衛星影像揭露南海西沙群島羚羊礁填海造陸的劇烈變化。對比畫面顯示，該礁體周邊陸地在短時間內顯著擴張並連結成形，反映出中方正加速進行人工島建設與基礎設施布局。（圖片來源：Planet Labs）

全球目光集中於中東局勢之際，衛星影像顯示，中國正於南海西沙群島一處礁體進行填海造陸，短時間內已形成大面積新土地，相關變化持續受到關注。

根據《富比世》（Forbes）報導，當國際焦點被伊朗局勢牽動時，北京正於距越南海岸約400公里外的羚羊礁（Antelope Reef）進行人工島建設。衛星資料監測發現，這項工程自2025年10月啟動，並在短時間內迅速擴張。相關變化持續受到關注，即便周邊國家曾提出外交抗議，工程仍未中斷。

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22艘挖泥船集結 疑似建設長程跑道

工程規模反映出多艘作業船同時運作的情況。報導提到，今年2月間，該區域曾出現多達22艘絞吸式挖泥船同步作業，目前已創造出數平方公里的陸地，衛星觀測到的填海總面積超過15平方公里。影像揭露，島上出現一處直線邊緣構造，長度足以容納約2700公尺的飛機跑道。目前島上已可見超過50棟建物，並包含直升機停機坪、混凝土廠及聯外堤道等設施。

為了維持工程動向的隱密性，相關作業船隊採取了特定手段。報導分析指出，這些船隻在南下前往礁體前，會關閉自動識別系統（AIS）應答器，規避國際航運監控。據信這項建設是由特定受制裁的中國國營企業承建，這類模式反映出相關單位試圖在工程完成前，持續推進建設。

這處新興據點具備其戰略位置。報導指出，羚羊礁距離中國海軍南部戰區的三亞潛艦基地約300公里，其內部巨大的潟湖空間，具備容納大規模海警或海上民兵船隊的條件。該報導分析認為，這處基地若完成設施部署，將強化中方在該海域干擾美軍偵察行動，並提升對周邊潛艦的監控能力。

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