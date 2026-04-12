為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    遭重判17年又被打斷牙！異議人士、俄前官員「獄中絕食」抗議普廷

    2026/04/12 16:57 即時新聞／綜合報導
    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷。（美聯社）

    俄羅斯知名異議人士、前莫斯科州地方官員謝斯通（Alexander Shestun）因不滿獄方長期非人道對待，近日在獄中發起絕食抗議。謝斯通指控獄政單位不僅取消家屬探視，甚至對其施暴導致牙齒斷裂。

    據《路透》報導，現年61歲的謝斯通原為莫斯科州謝爾普霍夫區首長，曾是俄國執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）成員，卻因與高層發生權力衝突，於2018年遭當局以貪腐罪名逮捕。

    謝斯通堅稱此為政治迫害，並在被捕前於YouTube公開與國家安全局（FSB）官員的對話錄音，內容顯示對方威脅若不辭職就會被「推土機碾平」。他最終在2020年被重判15年，隨後又因加重罪名被延長至17年刑期。

    謝斯通在透過律師傳出的信函中指出，他自3月30日開始絕食，並自4月7日起停止飲水。他提出兩大訴求：第一，恢復被獄方無理取消的子女探視權；第二，獲得妥善的醫療檢查。他指控莫斯科西北部特維爾地區的獄政人員，曾將他的頭部壓在地板上長達15分鐘，更打斷他三顆牙齒。

    目前旅居海外的俄國反對派人士菲莉娜（Elena Filina）向《路透》表示，俄羅斯聯邦監獄系統幾乎剝奪了所有合法申訴管道，讓謝斯通除了採取極端的絕食手段外，別無他法來捍衛自身權利。謝斯通患有糖尿病，其禁食禁水的舉動對生命構成極大威脅。

    去年謝斯通曾與其他10名在囚異議人士連署，呼籲全球領袖在斡旋俄烏和平協議時，應要求普廷釋放政治犯與遭非法拘禁的烏克蘭平民，如今其個人遭遇再度引發國際對俄國人權的高度關注。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播