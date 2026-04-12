遭重判17年又被打斷牙！異議人士、俄前官員「獄中絕食」抗議普廷

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

俄羅斯知名異議人士、前莫斯科州地方官員謝斯通（Alexander Shestun）因不滿獄方長期非人道對待，近日在獄中發起絕食抗議。謝斯通指控獄政單位不僅取消家屬探視，甚至對其施暴導致牙齒斷裂。

據《路透》報導，現年61歲的謝斯通原為莫斯科州謝爾普霍夫區首長，曾是俄國執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）成員，卻因與高層發生權力衝突，於2018年遭當局以貪腐罪名逮捕。

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謝斯通堅稱此為政治迫害，並在被捕前於YouTube公開與國家安全局（FSB）官員的對話錄音，內容顯示對方威脅若不辭職就會被「推土機碾平」。他最終在2020年被重判15年，隨後又因加重罪名被延長至17年刑期。

謝斯通在透過律師傳出的信函中指出，他自3月30日開始絕食，並自4月7日起停止飲水。他提出兩大訴求：第一，恢復被獄方無理取消的子女探視權；第二，獲得妥善的醫療檢查。他指控莫斯科西北部特維爾地區的獄政人員，曾將他的頭部壓在地板上長達15分鐘，更打斷他三顆牙齒。

目前旅居海外的俄國反對派人士菲莉娜（Elena Filina）向《路透》表示，俄羅斯聯邦監獄系統幾乎剝奪了所有合法申訴管道，讓謝斯通除了採取極端的絕食手段外，別無他法來捍衛自身權利。謝斯通患有糖尿病，其禁食禁水的舉動對生命構成極大威脅。

去年謝斯通曾與其他10名在囚異議人士連署，呼籲全球領袖在斡旋俄烏和平協議時，應要求普廷釋放政治犯與遭非法拘禁的烏克蘭平民，如今其個人遭遇再度引發國際對俄國人權的高度關注。

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