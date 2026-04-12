停火死線逼近！ 美伊談21小時仍無共識 下一步「三條路」浮現

美國副總統范斯11日結束在巴基斯坦與伊朗的談判後登上專機離開。（美聯社）

美國與伊朗代表進行超過21小時的談判仍未達成協議，外媒指出，雙方面臨的選項已逐漸集中為三條路：包括延長談判、恢復軍事行動，或讓荷姆茲海峽的通行情況持續受限。

根據《紐約時報》報導，美國副總統范斯（JD Vance）表示，美方已提出條件，但伊朗並未接受。伊朗外交部則在會後發出聲明，強調在經歷嚴重戰事損失後，捍衛國家權益的立場比以往更加堅定。報導分析，在雙方立場均未鬆動的情況下，目前局勢已縮減為三條高風險的路徑：

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第一條路是進入曠日廢時的長期拉鋸談判。報導回顧，美伊過往達成重大協議通常需耗時數年，且涉及大量政治妥協。目前雙方皆自認在首輪衝突中獲勝，美國憑藉強大火力的展現自居贏家，伊朗則以成功挺過空襲自豪。在雙方皆不願輕易讓步、卻又試圖避免大規模開戰的前提下，這場外交對峙可能演變為長期的意志磨耗。

第二條路是軍事行動在停火期滿後隨時重啟。目前美伊之間的兩週停火協議，預計將於4月21日正式屆滿。報導指出，美方目前仍保留對伊朗境內超過1萬3000個目標的打擊清單，且前線部隊並未撤除部署。若在死線前無法取得實質進展，戰火可能再度燃起，成為美方對德黑蘭施加壓力的最後手段。

第三條路則是荷姆茲海峽的通行限制持續陷入僵局。這是最直接影響全球經濟的路徑，伊朗目前將重啟航道與撤銷20年來的制裁、支付戰爭賠償等條件強行掛鉤。在未達成協議前，這條攸關全球兩成石油供應的戰略水道，恐將持續維持目前的受限狀態。這種情況已推高國際能源價格，並增加區域安全的不確定性。

報導指出，目前相關兵力調動與談判進程仍持續進行。國防官員表示，美軍航空母艦（布希號）與部隊調動仍依既定時程推進，未因進入談判階段而中止。

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