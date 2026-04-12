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    首頁 > 國際

    美伊停火後首次！ 3艘超級油輪滿載駛離荷姆茲海峽

    2026/04/12 14:49 即時新聞／綜合報導
    3艘可裝載200桶石油的超級油輪，在11日通過荷姆茲海，是美伊停火後首次。油輪示意圖，與本新聞無關。（路透）

    3艘可裝載200桶石油的超級油輪，在11日通過荷姆茲海，是美伊停火後首次。油輪示意圖，與本新聞無關。（路透）

    隨著美伊暫時停火，荷姆茲海峽航運開始有復甦跡象，3艘可裝載200桶石油的超級油輪，在11日通過荷姆茲海峽；過去36小時內，至少有10艘船隻通過，還有7艘正在通過中。

    綜合外媒報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，懸掛賴比瑞亞國旗的希臘超大型油輪（VLCC）「Serifos號」和懸掛中國國旗的「Cospearl Lake號」和「He Rong Hai號」於週六駛離了荷姆茲海峽，是美國與伊朗停火以來的首次有大型油輪通過。

    「Serifos號」裝載沙烏地阿拉伯和阿聯石油，預計4月21日抵達馬來西亞。中國石化集團租用的「Cospearl Lake號」裝載伊拉克石油，預計5月1日抵達中國舟山，同樣由中國石化集團租用的「He Rong Hai號」裝載沙烏地阿拉伯石油，卸載目前未知。

    開源情報檢測組織「OSINTdefender」在X平台上指出，根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，在過去36小時內，荷姆茲海峽的運輸量似乎有所增加，至少有10艘船隻通過，另有7艘正在進行中。

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