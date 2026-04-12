美伊停火後首次！ 3艘超級油輪滿載駛離荷姆茲海峽

3艘可裝載200桶石油的超級油輪，在11日通過荷姆茲海，是美伊停火後首次。油輪示意圖，與本新聞無關。（路透）

隨著美伊暫時停火，荷姆茲海峽航運開始有復甦跡象，3艘可裝載200桶石油的超級油輪，在11日通過荷姆茲海峽；過去36小時內，至少有10艘船隻通過，還有7艘正在通過中。

綜合外媒報導，倫敦證券交易所集團（LSEG）數據顯示，懸掛賴比瑞亞國旗的希臘超大型油輪（VLCC）「Serifos號」和懸掛中國國旗的「Cospearl Lake號」和「He Rong Hai號」於週六駛離了荷姆茲海峽，是美國與伊朗停火以來的首次有大型油輪通過。

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「Serifos號」裝載沙烏地阿拉伯和阿聯石油，預計4月21日抵達馬來西亞。中國石化集團租用的「Cospearl Lake號」裝載伊拉克石油，預計5月1日抵達中國舟山，同樣由中國石化集團租用的「He Rong Hai號」裝載沙烏地阿拉伯石油，卸載目前未知。

開源情報檢測組織「OSINTdefender」在X平台上指出，根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，在過去36小時內，荷姆茲海峽的運輸量似乎有所增加，至少有10艘船隻通過，另有7艘正在進行中。

According to data from MarineTraffic, there appears to have been an uptick in traffic through the Strait of Hormuz in the last 36 hours, with at least 10 ships transiting and 7 more in progress. pic.twitter.com/sQun5JFqdx — OSINTdefender （@sentdefender） April 12, 2026

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