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    他玩《寶可夢冠軍》氣喊「換我上場打」 真實身分驚呆3500萬人

    2026/04/12 23:14 即時新聞／綜合報導
    前日本花式滑冰好手宇野昌磨近期玩《寶可夢冠軍》後，發表想跟自家寶可夢交換上陣對戰的願望，引發網友熱議與創作一系列迷因圖。（圖擷取自@triangle_chain 社群平台「X」）

    前日本花式滑冰好手宇野昌磨近期玩《寶可夢冠軍》後，發表想跟自家寶可夢交換上陣對戰的願望，引發網友熱議與創作一系列迷因圖。（圖擷取自@triangle_chain 社群平台「X」）

    日本任天堂8日推出全新對戰遊戲《寶可夢冠軍》（Pokémon Champions），即便評價兩極，仍吸引各國粉絲遊玩。多次摘下國際大賽獎牌、前日本花式滑冰好手宇野昌磨，也加入這波遊玩行列中，未料他事後發文抱怨希望能換自己上場對戰，背後理由曝光後瞬間驚呆3500萬人，不少直呼他的確有過硬的實力，講出如此剽悍的發言。

    據悉，從出道起就是著名ACG（動畫、漫畫、遊戲）宅宅的宇野昌磨，退役後除固定運動、邀約活動，幾乎把時間都投入到熱愛的追番或通關遊戲，甚至還會開遊戲實況與同好互動。本月10日，宇野昌磨分享自己遊玩《寶可夢冠軍》的畫面，還氣噗噗直言很想跟自家寶可夢交換，由他親自上場去對戰，引發大批網友關注。

    截圖顯示，宇野昌磨派出寶可夢「魔幻假面喵」迎戰，然而魔幻假面喵施出命中率約90%的冰系招式「三旋擊（トリプルアクセル）」，未料竟直接打空，沒給對手造成任何傷害。由於這個招式是致敬花式滑冰高難度跳躍動作「三周半跳（Triple Axel、3A）」，讓多次做出該動作的宇野昌磨吐槽：「夠了，換人！讓我來打！」

    該文吸引高達68萬人按讚，許多花滑迷、寶可夢粉絲與各國網友笑說，「金牌得主的說服力完全不一樣」、「不是開玩笑，他真的可以做到」、「Uno的三旋擊命中率可是100%呢」、「真的只有會跳3A的人才有資格講這句」、「這就是所謂寶可夢打不過換訓練師上去打」、「花式滑冰選手比寶可夢還強，真是太不可思議了」。另外，還有不少網友製作一系列，宇野昌磨親自上場對戰寶可夢的趣味迷因哏圖。

    綜合日媒報導，現年28歲的宇野昌磨，從5歲時開始練習滑冰，並在邂逅日本名將淺田真央後，開啟花滑生涯，2009年至2024年間，他曾在冬奧拿下2次銀牌、1次銅牌；2022年至2023年世界花式滑冰錦標賽男子單人滑項目摘下金牌，是第一位在該大賽榮獲2連霸紀錄的日本男子選手。另外，宇野昌磨還是國際滑冰總會認定，全球史上第一位在比賽中完成「後內點冰四週跳（Flip jump、4F）」的男子單人選手。

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    不少網友直言，在國際大賽獲獎無數、擁有強大花滑實力與技術的宇野昌磨，確實能打出比寶可夢更誇張且高命中率的招式。（歐新社資料照）

    不少網友直言，在國際大賽獲獎無數、擁有強大花滑實力與技術的宇野昌磨，確實能打出比寶可夢更誇張且高命中率的招式。（歐新社資料照）

    宇野昌磨20多年的花滑生涯，習得4種四周跳和6種三周跳，還是國際滑冰總會認定，全球史上第一位在比賽中完成「後內點冰四週跳」的男子單人選手。（法新社資料照）

    宇野昌磨20多年的花滑生涯，習得4種四周跳和6種三周跳，還是國際滑冰總會認定，全球史上第一位在比賽中完成「後內點冰四週跳」的男子單人選手。（法新社資料照）

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