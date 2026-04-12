他玩《寶可夢冠軍》氣喊「換我上場打」 真實身分驚呆3500萬人

他玩《寶可夢冠軍》氣喊「換我上場打」 真實身分驚呆3500萬人2026/04/12 23:14 即時新聞／綜合報導
前日本花式滑冰好手宇野昌磨近期玩《寶可夢冠軍》後，發表想跟自家寶可夢交換上陣對戰的願望，引發網友熱議與創作一系列迷因圖。（圖擷取自@triangle_chain 社群平台「X」）
日本任天堂8日推出全新對戰遊戲《寶可夢冠軍》（Pokémon Champions），即便評價兩極，仍吸引各國粉絲遊玩。多次摘下國際大賽獎牌、前日本花式滑冰好手宇野昌磨，也加入這波遊玩行列中，未料他事後發文抱怨希望能換自己上場對戰，背後理由曝光後瞬間驚呆3500萬人，不少直呼他的確有過硬的實力，講出如此剽悍的發言。
據悉，從出道起就是著名ACG（動畫、漫畫、遊戲）宅宅的宇野昌磨，退役後除固定運動、邀約活動，幾乎把時間都投入到熱愛的追番或通關遊戲，甚至還會開遊戲實況與同好互動。本月10日，宇野昌磨分享自己遊玩《寶可夢冠軍》的畫面，還氣噗噗直言很想跟自家寶可夢交換，由他親自上場去對戰，引發大批網友關注。
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截圖顯示，宇野昌磨派出寶可夢「魔幻假面喵」迎戰，然而魔幻假面喵施出命中率約90%的冰系招式「三旋擊（トリプルアクセル）」，未料竟直接打空，沒給對手造成任何傷害。由於這個招式是致敬花式滑冰高難度跳躍動作「三周半跳（Triple Axel、3A）」，讓多次做出該動作的宇野昌磨吐槽：「夠了，換人！讓我來打！」
該文吸引高達68萬人按讚，許多花滑迷、寶可夢粉絲與各國網友笑說，「金牌得主的說服力完全不一樣」、「不是開玩笑，他真的可以做到」、「Uno的三旋擊命中率可是100%呢」、「真的只有會跳3A的人才有資格講這句」、「這就是所謂寶可夢打不過換訓練師上去打」、「花式滑冰選手比寶可夢還強，真是太不可思議了」。另外，還有不少網友製作一系列，宇野昌磨親自上場對戰寶可夢的趣味迷因哏圖。
綜合日媒報導，現年28歲的宇野昌磨，從5歲時開始練習滑冰，並在邂逅日本名將淺田真央後，開啟花滑生涯，2009年至2024年間，他曾在冬奧拿下2次銀牌、1次銅牌；2022年至2023年世界花式滑冰錦標賽男子單人滑項目摘下金牌，是第一位在該大賽榮獲2連霸紀錄的日本男子選手。另外，宇野昌磨還是國際滑冰總會認定，全球史上第一位在比賽中完成「後內點冰四週跳（Flip jump、4F）」的男子單人選手。
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もういい かわれ！— 宇野昌磨 （@shoutube1217） April 10, 2026
俺がやる pic.twitter.com/x8k1rs30Vq
宇野昌磨さんメダリストになってから単独トリプルアクセルのミスはほぼなし https://t.co/w2rqGmQObZ pic.twitter.com/cX9YktSXTC— mato―bon （@tamanapom） April 10, 2026
トリプルアクセルの直後にこんなジャンプできちゃう宇野昌磨ルフィまじでゴム人間だし本田真凜のビビ可愛すぎてまじでお姫様だった#ワンピース・オン・アイス pic.twitter.com/BfEUppkmCF— KEI☆ （@kei_4clover） September 3, 2023
不少網友直言，在國際大賽獲獎無數、擁有強大花滑實力與技術的宇野昌磨，確實能打出比寶可夢更誇張且高命中率的招式。（歐新社資料照）
宇野昌磨20多年的花滑生涯，習得4種四周跳和6種三周跳，還是國際滑冰總會認定，全球史上第一位在比賽中完成「後內點冰四週跳」的男子單人選手。（法新社資料照）