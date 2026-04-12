扯！法國9歲童被狠父關在車內1年半 與垃圾、排泄物相伴

法國市鎮阿根巴克，有1名9歲男童從2024年11月起被父親關在廂型車內。（美聯社）

太離譜！法國檢方11日表示，靠近德國邊界的市鎮阿根巴克（Hagenbach），有1名9歲男童從2024年11月起被父親關在廂型車內．直到本月6日才獲救，男童由於明顯營養不良已送往醫院治療，狠心的父親則遭到逮捕。

據《美聯社》報導，檢察官海茨（Nicolas Heitz）透露，6日當天有阿根巴克住戶報案，指稱廂型車內傳出小孩的聲音，警員到場強行打開車門後，驚見男童裸體蜷縮在裡面，身上蓋著1條被子，周圍全都是垃圾和排泄物。

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海茨指出，男童由於許久沒有起身，獲救時無法行走。男童向警方表示，由於自己和爸爸的伴侶有很大的矛盾，使得爸爸最終決定把他關起來，從那之後自己就再也沒洗過澡了。

男童的父親被捕後，供稱自己這樣做是為了保護小孩，因為他的伴侶想把年僅7歲（2024年11月時）的孩子送到精神病院。對此，海茨強調，男童失蹤前從未有任何精神異常的醫療紀錄，而且學校成績一直都很好。

據了解，男童的親友以為他被送到精神病院，至於學校老師之所以沒有通報，是因為被告知他轉學了。這名狠父被指控綁架等罪嫌並遭到拘留，伴侶則否認自己知情，目前已被釋放但要接受司法監管。

男童的12歲胞姊、父親與伴侶的10歲女兒，目前都已交由社福機構安置。阿根巴克民眾得知這起案件後相當驚訝，直說他們完全不知道男童就被關在車裡。

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