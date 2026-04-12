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    首頁 > 國際

    中國拒與賴清德對話 美方發聲：北京應停止對台軍事威脅

    2026/04/12 13:12 編譯陳成良／綜合報導
    美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

    美國在台協會（AIT）處長谷立言。（資料照）

    在中國拒絕與總統賴清德政府對話之際，美國駐台代表公開呼籲北京停止對台軍事施壓，並強調應與台灣的民選領袖保持溝通，以避免誤判並穩定兩岸局勢。《路透》報導。指出這項發言出現在國民黨主席鄭麗文訪問中國期間，凸顯美方對北京「選擇性對話」策略的高度關注。

    報導中指出，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）11日在台灣的政論節目上，針對國民黨主席鄭麗文訪中一事發表看法。谷立言以中文表示，美國一貫的政策是支持兩岸交流，但同時也期望北京能與台灣所有政黨保持暢通的溝通管道，特別是「台灣人民選出的領袖」。

    目前北京當局拒絕與台灣總統賴清德進行任何對話，並將其定性為「分裂分子」。然而，中國國家主席習近平卻在週五接見了進行「和平之旅」的國民黨主席鄭麗文。對此，谷立言進一步向北京喊話：「我們更期望中國放棄對台灣的威脅或軍事壓力，我相信這將有助於緩解兩岸緊張局勢。」目前中國國台辦尚未對此發表回應。

    軍事威脅未歇 嚇阻力為對話基礎

    在政治接觸進行的同時，中國軍隊仍在台灣周邊維持每日的軍事活動。針對台灣在野黨在立法院阻擋包含對美軍購的400億美元國防特別預算，谷立言強調，美國雖然支持對話，但對話絕對無法取代「嚇阻力」。

    谷立言表示：「我不認為這兩者之間存在衝突，因為如果具備足夠的嚇阻能力，將能促成更平等的對話。」他進一步指出，解決兩岸分歧的方法有三種：對話、脅迫與戰爭。「如果台灣能擁有足夠的嚇阻能力，就能將『戰爭』這個選項從談判桌上移除。」

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