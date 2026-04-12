「台灣熱新聞」創刊 以日文為台灣發聲

印太戰略智庫11日晚間於東京舉行「台日友好之夜」。「台灣熱新聞」發行人矢板明夫（左起）、駐日副代表周學佑、八馬國際醫學集團創辦人王文欽、參議員山谷惠里子為「台灣熱新聞」創刊進行開樽儀式。（主辦單位提供）

為深化台日關係，印太戰略智庫11日晚間在東京舉行「台日友好之夜」，並同步舉辦日語新媒體「台灣熱新聞」（Taiwan Hot News）實體報紙創刊儀式。

「台灣熱新聞」是由資深媒體人矢板明夫與企業友人創辦，定位為以日文「為台灣發聲」的綜合性媒體平台，涵蓋網站、YouTube頻道及實體報紙。矢板在致詞中表示，在國際局勢快速變動下，日本社會對台灣的理解仍有不足，多數停留在觀光與美食層面，該媒體希望補足政治、經濟與安全等面向資訊，成為連結台日的重要橋樑。

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「台灣熱新聞」目前已建立YouTube日語頻道（台湾ホットニュース），實體報紙11日正式創刊，將以月刊方式免費提供給日本讀者與企業。

配合創刊儀式，11日在東京舉辦盛大的「台日友好之夜」，吸引約350人出席。前國防部長蔡明憲率領由台灣企業人士與醫界人士等約150人的訪團與會，日方則有參議員北村晴男、石平、山谷惠里子、梅村瑞穗，以及眾議員中山泰秀、前眾議員原口一博及報導作家門田隆將等人出席，駐日副代表周學佑也到場致詞祝賀。

與會人士普遍強調台日關係的重要性。山谷惠里子指出，台日關係越緊密，有助東亞穩定與全球經濟發展，北村晴男則直言，日本戰後與中華民國斷交是重大外交錯誤，未來將持續推動關係正常化。中山泰秀則代表首相高市早苗致賀，並指出，台日與以色列在資安與人工智慧領域具高度合作潛力。

遭中國制裁的石平表示，「非常榮幸被制裁」，因此讓更多台灣人認識他。他並強調，台灣與中國本質不同，未來將持續推動日台交流。

「台灣熱新聞」實體報紙11日正式創刊，將以月刊方式免費提供給日本讀者與企業。（主辦單位提供）

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