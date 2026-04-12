伊朗艦隊主力被美軍擊沉 靠快艇與水雷仍把持荷姆茲海峽

多艘貨船3月11日在波斯灣、荷姆茲海峽附近。（路透）

美軍近期對伊朗海軍目標發動大規模攻擊，並摧毀多艘主力軍艦。然而，根據外媒觀察，目前在荷姆茲海峽持續對過往船隻構成通行限制的，仍以伊朗伊斯蘭革命衛隊旗下的小型快艇與水雷部署為主。這類攻擊手段具備高機動性與隱蔽性，持續影響該海域的航運安全。

《華爾街日報》報導指出，伊朗傳統海軍主要操作大型軍艦，用於對外展示與遠程部署；而在荷姆茲海峽執行管制任務的，則是革命衛隊旗下的非對稱作戰部隊。該部隊配置大量快艇，並透過機動部署的飛彈與水雷，維持對該水道的干擾能力。

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華盛頓近東政策研究所（Washington Institute for Near EastPolicy）專家納迪米（Farzin Nadimi）分析，革命衛隊的快艇船隊仍維持一定數量，持續在相關海域執行任務。

美軍近期的打擊行動中，多艘伊朗傳統大型軍艦遭到毀損。不過分析認為，美軍的攻擊焦點多集中在傳統海軍單位。革命衛隊使用的小型快艇數量龐大且分散在沿岸區域，部分艇隻平時停放於隱蔽設施內。由於這類船隻體積較小，在雷達監控與戰場偵測上更具挑戰性，且在海峽狹窄水道中具備高機動性。

水雷與快艇並行 船隻通行風險持續存在

除了快艇干擾，水雷部署亦是影響航行的重要因素。報導指出，相關海域曾出現水雷預警資訊，並附帶航行建議路徑。由於部分水雷部署位置變動頻繁，多位船務人員表示，在風險資訊未完全排除前，船隻通行仍需嚴格評估安全狀況。目前部分航次已採取調整路線或暫時停航等因應方式。

統計顯示，近期通過荷姆茲海峽的商船數量維持低水位。在當前安全局勢下，由於商業運輸風險提高，相關船運公司採取了避險措施。荷姆茲海峽作為全球石油運輸的核心航道，其貨運活動的變動已引起國際航運與能源市場的密切關注。

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